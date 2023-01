Mateusz to pierwszorzędny pomocnik, który wniesie do naszego składu doświadczenie na najwyższym poziomie. Obserwowałem go, odkąd pomógł Leeds w awansie do Premier League, a jego wizja, umiejętność podań i strzelania będą dla nas ogromnym atutem w tym sezonie – powiedział Rooney, były wybitny piłkarz reprezentacji Anglii.

Jak poinformowano na stronie DC United, Klich dołączy do klubu po otrzymania wizy i międzynarodowego certyfikatu transferowego (ITC).

32-letni pomocnik odszedł z Leeds United tydzień wcześniej.

Dziękujemy Mateusz. Po ponad pięciu latach na Ellan Road opuszczasz klub jako mistrz - napisano wówczas na stronie angielskiego zespołu.

Sam zawodnik również zamieścił wtedy wpis na Twitterze, dziękując m.in. trenerom (zwłaszcza byłemu szkoleniowcowi Leeds Marcelo Bielsie) i kibicom "Pawi".

Chciałbym zostać, ale nigdy nie lubiłem siedzieć na ławce rezerwowych. Chcę grać w najbliższych latach tak dużo, jak to możliwe. Dlatego zamykam ten rozdział, ale nigdy nie zapomnę mojego czasu spędzonego tutaj - podkreślił.

Reprezentant Polski występował w ekipie "Pawi" od 2017 roku. Rozegrał 177 spotkań ligowych (w Championship i Premier League), w których strzelił 21 goli.

Klich rozpoczynał karierę w Tarnovii Tarnów. Później był zawodnikiem Cracovii, Wolfsburga, PEC Zwolle, Kaiserslautern, Twente Enschede i Utrechtu.

W reprezentacji kraju rozegrał dotychczas 41 meczów i strzelił dwa gole, ale zabrakło go w kadrze na mundial w Katarze.