Agencja powołując się na oficjalne źródła klubowe napisała, że uraz polega na "średnim uszkodzeniu mięśnia półbłoniastego lewego uda”.

Reklama

Lekarze kolejne badania zalecili za dwa tygodnie, aby dokładnie określić czas powrotu do zdrowia. Oznacza to, że napastnik nie będzie zdolny do gry co najmniej do połowy lutego. 28-latek w tym sezonie na koncie ma sześć trafień w Serie A. Ponadto Milik może pochwalić się dwoma golami w bieżącej edycji Ligi Mistrzów.

Brak Milika w ćwierćfinale Pucharu Włoch

W tym czasie ominie go zaplanowany na czwartek występ w ćwierćfinale Pucharu Włoch z rzymskim Lazio, a także dwa mecze ligowe (z Salernitaną i Fiorentiną). Niepewna jest także gra w dwumeczu (1/16 finału) Ligi Europy z Nanstes (pierwszy mecz 16 lutego, rewanż 23 lutego).

Reklama

Milik kontuzji nabawił się w niedzielnym spotkaniu Serie A z Monzą, które Juventus przegrał u siebie 0:2. Polak wprowadzony w 58 min. na boisko nie odmienił losów meczu, a w 80. min. doznał kontuzji i nie mógł kontynuować gry. Gospodarze musieli sobie radzić w "10", gdyż już wcześniej trener Massimiliano Allegri wykorzystał wszystkie pięć zmian.

Kłopoty w ostatnim czasie dotykają "Starą Damą" seriami. Na klub nałożono karę odjęcia 15 punktów za nieprawidłowości finansowo-księgowe, m.in. przy transferach. To zepchnęło zespół do drugiej połowy tabeli (13. miejsce).