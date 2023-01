Cancelo dołączył do "The Citizens" w 2019 roku i odegrał ważną rolę w wywalczeniu przez klub z Manchesteru mistrzostwa Anglii w sezonach 2020/21 i 2021/22. W tym pierwszym zdobył także Puchar Ligi i dotarł do finału Ligi Mistrzów.

W ostatnim czasie pogorszyła się jego pozycja w hierarchii trenera Josepa Guardioli, który częściej stawia na Nathana Ake i Rico Lewisa. Jak podaje Sky Sports, to właśnie dlatego przedstawiciele piłkarza zwrócili się do władz Manchesteru City i Bayernu w sprawie wypożyczenia.

Bayern to wielki klub, jeden z największych na świecie. Perspektywa gry w nim niesamowicie mnie motywuje - powiedział Portugalczyk.

Cancelo rozpoczął seniorską karierę w Benfice Lizbona, a później bronił też barw Valencii, Interu Mediolan i Juventusu Turyn. W drużynie narodowej rozegrał 41 spotkań, w których zdobył siedem bramek. Jego największym sukcesem w reprezentacji był triumf w pierwszym sezonie Ligi Narodów (2018/19) pod wodzą obecnego selekcjonera reprezentacji Polski Fernando Santosa.

Broniący tytułu Bayern prowadzi w tabeli Bundesligi. Ma punkt przewagi nad Unionem Berlin.