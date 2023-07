"Rak został wykryty bardzo wcześnie i można go pokonać lekami. Istnieje duża szansa, że Stefan wróci do pełni zdrowia i normalnego życia, w tym do grania w piłkę" – dodał klub z Nadrenii.

Reklama

Lainer dołączył do Borussii w 2019 roku przechodząc z austriackiego Salzburga za 12,5 miliona euro. We wszystkich rozgrywkach dla niemieckiego klubu rozegrał ponad 120 meczów. W reprezentacji Austrii zadebiutował w marcu 2017 roku w remisowym meczu z Finlandią (1:1). W kadrze rozegrał dotychczas 38 spotkań (w tym dwa przeciwko reprezentacji Polski), w których strzelił 2 gole.

Reklama

Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić Steviemu najlepsze możliwe leczenie. Życzymy jemu i jego rodzinie dużo siły i optymizmu w walce z tą chorobą – powiedział Roland Virkus, członek zarządu ds. sportu i kierownik sportowy w Borussii.

Borussia Moenchengladbach, która w zeszłym sezonie zajęła 10. miejsce na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Niemczech, rozpocznie nowy sezon ligowy meczem na wyjeździe z Augsburgiem 19 sierpnia.