Zespół Charlotte początek meczu na stadionie BMO Field w Toronto nie mógł zaliczyć do udanych. Gospodarze po strzałach Włocha Federico Bernardeschiego (6.) i weterana boisk Amerykanina Michaela Bradleya (44.) prowadzili już 2:0.

Kilka minut po zmianie stron przyjezdni zdobyli kontaktowego gola. Amerykanin Bender Ben dopadł do płaskiego dośrodkowania posłanego z prawej strony przez Jóźwiaka, a następnie mierzonym strzałem pokonał bramkarza.

Goście na tym nie poprzestali, a ich starania zakończyły się sukcesem w 70. min. Jóźwiak przejął wślizgiem wrzutkę na pole karne i dość szczęśliwie skierował piłkę do bramki. Było to pierwsze trafienie Jóźwiaka w drugim sezonie występów (24 mecze) w lidze MLS. Polak w rozgrywkach ma także dwie asysty na koncie. Był to jego piąty w tym roku występ ligowy. Czterokrotnie mecze rozpoczynał w podstawowym składzie.

Gratulacje koledze złożył m.in. Karol Świderski. Bohater niedawnego meczu z Albanią w kwalifikacjach Euro 2024 wszedł na boisko w 61 min., zmieniając Nuno Santosa.

Drużyna Charlotte w tabeli Konferencji Wschodniej zajmuje 14. (przedostatnie) miejsce, mając w dorobku pięć punktów, na co składa się jedno zwycięstwo i dwa remisy.