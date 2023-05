Bayern Monachium ponownie mistrzem Niemiec. Do sukcesu poprowadził go po raz pierwszy trener Thomas Tuchel, który pod koniec marca zastąpił Juliana Nagelsmanna. Zaczął od zwycięstwa nad... Borussią (4:2), ale później przyszły niepowodzenia w Lidze Mistrzów i Pucharze Niemiec, w których ekipa z Bawarii odpadła na etapie ćwierćfinałów. Mniej powodów do świętowania z mistrzowskiego tytułu będą jednak mieli Oliver Kahn i Hasan Salihamidzic.

Szkoleniowiec prawdopodobnie zostanie w klubie, natomiast tuż po zakończeniu sezonu w mediach, m.in. w dzienniku "Bild", pojawiły się informacje, że Bayern po pełnym potknięć i napięć sezonie, który rozpoczął się od zamieszania wokół Roberta Lewadowskiego i jego transferu do Barcelony, rozstanie się z zarówno z szefem sekcji piłkarskiej Kahnem oraz dyrektorem sportowym Salihamidzicem. Niedługo później te informacje stały się oficjalne, a potwierdził je prezydent klubu Herbert Hainer.