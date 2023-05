Po 90 minutach gry i dogrywce w był remis 1:1. Przez pięć serii "jedenastek" żaden z piłkarzy się nie pomylił, ale w szóstej nie wykorzystał jej Fankaty Dabo, który kopnął nad poprzeczką.

Na stadionie Kenilworth Road, gdzie rozgrywa swoje mecze ekipa Luton Town, ekstraklasa gościła ostatnio w 1992 roku.

W pierwszej połowie bez kontaktu z rywalem zasłabł i przewrócił się kapitan zwycięzców Tom Lockyer, który następnie trafił do szpitala. Jak przekazał klub, 28-latek odzyskał przytomność, reaguje na bodźce i rozmawiał już z rodziną, która jest przy nim.

Luton dołączył do Burnley i Sheffield United, które wywalczyły promocję do Premier League bezpośrednio, dzięki zajęciu dwóch najwyższych pozycji w The Championship.

Zajmą one miejsca Southampton FC, którego los jest już przesądzony, oraz dwóch kolejnych spadkowiczów. Wyłonieni oni zostaną w niedzielę, w ostatniej kolejce sezonu. Zagrożone są drużyny Leicester City, Leeds United i Evertonu.