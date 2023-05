Rzecznik zespołu nie podał szczegółów dotyczących wypadku, poinformował jedynie, że piłkarz znajduje się "w ciężkim stanie". Według hiszpańskiego dziennika "Marca" jego stan jest jednak stabilny.

Lokalna telewizja Canal Sur poinformowała natomiast, że 29-letni Rico doznał urazu czaszkowo-mózgowego i został przetransportowany helikopterem do szpitala Virgen del Rocio w Sewilli, gdzie podłączono go do aparatury podtrzymującej życie.

Hiszpański bramkarz dołączył do Paris Saint-Germain w 2019 roku. Dotychczas rozegrał 24 spotkania. W sobotę świętował z klubem zdobycie 11. tytułu mistrza Francji.