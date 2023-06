Przejście 32-letniego pomocnika do Barcelony światowe media zapowiadały już od wielu dni, a w poniedziałek zostało to oficjalnie sfinalizowane, co potwierdził hiszpański klub.

Guendogan przechodzi do "Dumy Katalonii" jako wolny piłkarz, ponieważ wygasła jego umowa z Manchesterem City.

Zgodnie z kontraktem z Barceloną, opcja wykupu reprezentanta Niemiec będzie wynosić 400 milionów euro.

Guendogan wywalczył potrójną koronę z Manchesterem City

W barwach Manchesteru City Guendogan wywalczył w minionym sezonie potrójną koronę - triumfował w Lidze Mistrzów, angielskiej ekstraklasie i Pucharze Anglii.

Łącznie występował w tym zespole od 2016 roku. W tym czasie sięgnął po 14 trofeów, w tym pięciokrotnie po mistrzostwo Anglii.

Bycie częścią Manchesteru City przez siedem ostatnich lat było dla mnie wielkim zaszczytem i przyjemnością – oświadczył Guendogan.

Manchester był moim domem i czułem się częścią wyjątkowej rodziny w City. Miałem szczęście, że przeżyłem tutaj tak wiele niezapomnianych chwil, a funkcja kapitana w tym wyjątkowym sezonie była największym przeżyciem w mojej karierze - dodał.

W reprezentacji Niemiec rozegrał dotychczas 67 meczów i zdobył 17 bramek.

Barcelona zdobyła tytuł mistrza Hiszpanii, ale nie udało jej się wyjść z fazy grupowej Ligi Mistrzów, a następnie szybko odpadła z Ligi Europy. W Pucharze Króla zakończyła rozgrywki w półfinale.