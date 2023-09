Powiedzieć, że to był faul, to nic nie powiedzieć. Andre Orellana wykazał się niesłychaną brutalnością. W trakcie meczu honduraskiej ligi piłkarz Marathonu "popisał" się zagraniem, po którym sędzia nie miał innego wyjścia, jak ukaranie go czerwoną kartką.

Orellana tuż przed końcem meczu zaatakował wślizgiem dwóch piłkarzy CD Olimpii. Reklama German Mejia i Carlos Pineda mieli mnóstwo szczęścia, że żaden z nich ataku rywala nie przypłacił kontuzją. Mecz zakończył się zwycięstwem CD Olimpii 1:0. MIG