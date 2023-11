Do zdarzenia doszło w maju na stadionie Tottenhamu. Kibic został aresztowany, przyznał się do winy i ukarano go grzywną oraz 60 godzinami prac społecznych. Policja odwołała się jednak od tego wyroku. W drugiej instancji nałożono na niego trzyletni zakaz stadionowy.

