- Mogę powiedzieć, że Zieliński wybrał już Inter. Zawodnik powiedział "nie" mega ofercie z Arabii Saudyjskiej i ciągłym apelom Aurelio De Laurentiisa o przedłużenie kontraktu i powiedział "tak" Interowi. Kontrakt będzie obowiązywał przez dwa lata i może zostać przedłużony o kolejne dwa - powiedział podczas transmisji na kanale calciomercato.it włoski dziennikarz Fabio Santini.

Warunki finansowe Zielińskiego w Interze

Zarobki 29-latka w nowym klubie przez pierwsze dwa lata miałyby wynieść 3,5 miliona euro plus bonusy. Pensja na kolejne lata nie jest jeszcze zdefiniowana. Obecna umowa Zielińskiego w Napoli wygasa w czerwcu przyszłego roku. To oznacza, że polski pomocnik mógłby związać się z nowym klubem od stycznia i przejść do niego jako wolny zawodnik. Z pewnością obecny prawodawca chciałby zarobić na sprzedaży cennego piłkarza, więc niewykluczony jest wcześniejszy transfer Zielińskiego.

Polak gra dla Napoli od sezonu 2016/17. W tym czasie udało mu się wystąpić w 350 meczach, w których zdobył 50 bramek.