Aston Villa pokonała u siebie Burnley 3:2. Do przerwy gospodarze prowadzili 2:1, jednak losy meczu rozstrzygnęły się w drugich 45 minutach. "The Villans" zwyciężyli po golu z rzutu karnego w samej końcówce spotkania. Goście kończyli ten mecz w 10, po drugiej żółtej kartce dla Sandera Berge'a. Z powodu problemów zdrowotnych ekipa z Birmigham musiała radzić sobie bez Casha.

Reklama

Niespodziewana porażka Manchesteru United, który przegrał z Nottingham Forest 1:2. "Czerwone Diabły" musiały gonić wynik. Na kwadrans przed zakończeniem meczu do wyrównania doprowadził Marcus Rashford, jednak nie był to ostatni gol w tym spotkaniu. Kilka minut po trafieniu Anglika, piłkę do siatki skierował Morgan Gibbs-White, który ustalił wynik spotkania.

Pełne wyniki 20 kolejki Premier League:

Reklama

Nottingham Forest 2 - Nicolas Dominguez 64, Morgan Gibbs-White 82

Manchester United 1 - Marcus Rashford 78

Luton Town 2 - Ross Barkley 80, Elijah Adebayo 87

Chelsea 3 - Cole Palmer 12, 70, Noni Madueke 37

Aston Villa 3 - Leon Bailey 28, Moussa Diaby 42, Douglas Luiz 89-karny

Burnley 2 - Zeki Amdouni 30, Lyle Foster 71

czerwona kartka: Sander Berge 56

Crystal Palace 3 - Michael Olise 14, 58, Eberechi Eze 39

Brentford 1 - Keane Lewis-Potter 2

Manchester City 2 - Rodri 14, Julian Alvarez 61

Sheffield United 0

Wolverhampton 3 - Maks Kilman 25, Matheus Cunha 53, Craig Dawson 61

Everton 0