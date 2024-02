25-letnia gwiazda i kapitan reprezentacji Francji przybył do klubu z Paryża w 2017 roku z AS Monaco. Ówczesna transakcja była wyceniana na ok. 180 mln euro. Mbappe przedłużył umowę w 2022 roku do 2024 roku. Latem ubiegłego roku odmówił jednak aktywowania klauzuli pozwalającej mu pozostać w PSG przez kolejny sezon.

Real faworytem do zatrudnienia Mbappe

Według L'Equipe "opera mydlana dobiegła końca". Po długich miesiącach niepewnościKylian Mbappe ogłosił zarządowi PSG, że zdecydował się opuścić klub tego lata. Napastnik ogłosił swoją decyzję we wtorek w ośrodku treningowym w Poissy - podał dziennik.

Mistrz świata z 2018 roku potwierdził, że nie zamierza przedłużać kontraktu z PSG. Piłkarz nie ogłosił, gdzie w przyszłości będzie kontynuował karierę, ale największym kandydatem do pozyskania Francuza jest Real Madryt. W latach 2019, 2021 i 2022 prezydent Realu Florentino Perez rozważał podpisanie umowy z nim, ale za każdym razem spotykał się z odmową.

Mbappe odejdzie za darmo

Mbappe opuści PSG na zasadzie wolnego transferu. Zawodnik i kierownictwo klubu wynegocjowali latem ubiegłego roku umowę, na mocy której napastnik zrzekł się części premii kontraktowych o wartości kilkudziesięciu milionów euro.

Mbappe strzelił w tym sezonie 20 goli w lidze, a PSG zmierza do zdobycia trzeciego tytułu z rzędu mistrza kraju. b, które prowadzi w tabeli Ligue 1 z 11 punktami, gości w piątek wicelidera Nice.