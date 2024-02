Bramki dla broniących tytułu "Nerazzurrich" zdobyli w pierwszej połowie Francuz Marcus Thuram, najlepszy strzelec ligi Argentyńczyk Lautaro Martinez (20 trafień).

Na 3:0 podwyższył Holender Denzel Dumfries.

Wynik ustalił w 90. minucie Austriak Marko Arnautovic.

Inter w dobrym nastroju przystąpi we wtorek do meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów na San Siro z Atletico Madryt. W poprzedniej edycji podopieczni trenera Simone Inzaghiego dotarli do finału, w którym przegrali z Manchesterem City.

W zamykającej tabelę Salernitanie od 65. minuty grał Mateusz Łęgowski. Zespół z Salerno poprowadził po raz pierwszy już trzeci trener w tym sezonie, Fabio Liverani, który zastąpił zwolnionego w niedzielę Filippo Inzaghiego.

Inter ma jeszcze do rozegrania zaległe spotkanie. Juventus swój mecz 25. kolejki rozegra w sobotę na wyjeździe z Veroną.