13 kwietnia okazał się pechowy dla Santosa. Prowadzona przez niego drużyna zremisował z Samsunsporem 1:1. Dla Besiktasu był to piąty z rzędu mecz ligowy bez wygranej. To przelało czarę goryczy i cierpliwość szefów tureckiego klubu. Jeszcze tego samego dnia wieczorem wręczyli 69-latkowi wypowiedzenie.

Rozstaliśmy się z trenerem Fernando Santosem. Dziękujemy Santosowi za jego usługi i życzymy mu sukcesów w przyszłości - poinformował Besiktas w komunikacie

Przypomnijmy, że Santos wcześniej prowadził piłkarską reprezentację Polski. Opiekunem biało-czerwonych był do niecały rok (od stycznia do września). PZPN rozstał się z nim porażce z Albanią w eliminacjach do Euro 2024.

Santos w swoim dorobku ma spektakularne sukcesy - m.in. złoty medal mistrzostw Europy 2016 i triumf w pierwszej edycji Ligi Narodów (2018/19) z reprezentacją Portugalii. Natomiast wcześniej z kadrą Grecji dotarł m.in. do ćwierćfinału mistrzostw Europy 2012.