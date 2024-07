Wielu widziało w nim talent na miarę Andrzeja Juskowiaka. Do polskiej Ekstraklasy wszedł z drzwiami. Szybko "wyfrunął" z niej do Bundesligi. Niestety jego kariera wisi na włosku. Bartosz Białek trzeci raz zerwał więzadła krzyżowe. To jedna z najgorszych kontuzji, jak może przydarzyć się piłkarzowi.