Krychowiak w ubiegłym sezonie grał w barwach Abha FC. Po zakończeniu rozgrywek umowa wygasła i piłkarz stał się wolnym zawodnikiem, za którego nie trzeba płacić sumy odstępnego.

Girondins Bordeauxe daleko od dawnej sławy

Według francuskich mediów zatrudnieniem Krychowiaka zainteresowane jest Girondins Bordeauxe. Sześciokrotny mistrz swojego kraju przeżywa w ostatnich latach poważny kryzys. Kłopoty organizacyjno i finansowe sprawiły, że klub znalazł się na czwartym poziomie rozgrywkowym we Francji.

To właśnie może być czynnik, który zdecyduje o tym, że Krychowiak odrzuci propozycję Girondins Bordeauxe. Na razie Polak nie powiedział "nie". Poprosił o czas do namysłu.

Krychowiak może wrócić na stare śmieci

Krychowiak liczy pewnie, że przed zamknięciem okienka transferowego pojawią się dla niego inne - dużo ciekawsze - propozycje.

Jeśli Krychowiak zdecyduje się na grę w barwach Girondins Bordeauxe, to będzie to dla niego powrót na stare śmieci. Były reprezentant poprzednio trafił do tego klubu w 2007 roku.