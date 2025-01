Wojciech Szczęsny we wtorek zaliczył jeden z najbardziej koszmarnych występów w swojej karierze. Po jego fatalnych błędach Barcelona straciła dwa gole w meczu Ligi Mistrzów z Benficą Lizbona. Mimo to Katalończycy cudem wygrali 5:4. Hiszpańskie media ujawniły, co polski bramkarz robił dwa dni przed spotkaniem w stolicy Portugalii. 34-latek do tej pory skrzętnie to ukrywał.