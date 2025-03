Lewandowski wydał wyrok na Probierza?

Nie ma co się oszukiwać i patrzeć przez różowe. Reprezentacja Polski po 1,5 roku pracy pod wodzą obecnego selekcjonera nic nie zbudowała. Nie ma nawet fundamentów. Widzą to nie tylko kibice i eksperci, ale też sami piłkarze. Najdobitniej pokazuje to wypowiedź Roberta Lewandowskiego po meczu z Maltą.

Nie będę pudrował. Czeka nas dużo pracy. Trzeba sobie jasno powiedzieć. Od najmniejszych elementów po schematy, po rozegranie. Trzeba sobie jednak odpowiedzieć na pewne pytania, które mieliśmy przed tym zgrupowaniem. Ok, mamy jakąś bazę, ale czas najwyższy wziąć się do roboty i poprawiać tą naszą grę - powiedział na antenie TVP Sport kapitan reprezentacji Polski.

Probierz podzieli los Brzęczka?

Ze słów napastnika Barcelony jasno wynika, że półtora roku zostało zmarnowane. Jesteśmy w punkcie wyjścia, czyli na rozgrzebanym placu budowy.

Wszyscy dobrze pamiętamy jak skończyła się podobna pomeczowa wypowiedź Lewandowskiego dla Jerzego Brzęczka. Były prezes PZPN, Zbigniew Boniek długo nie czekał. Zwolnił srebrnego medalistę igrzysk olimpijskich z Barcelony z funkcji selekcjonera biało-czerwonych. Czy podobny los czeka teraz Probierza?

Probierz sam jak palec

Na opiekuna naszych orłów wylewa się na niego fala krytyki, ale po takich meczach to nic dziwnego. Trenerowi nikt nie chce podać pomocnej dłoni. Można powiedzieć, że został sam na polu bitwy. To trudny czas dla Michała. Nie widzę dla niego wsparcia od działaczy PZPN. Trener nie dostał go też od piłkarzy - zauważa w rozmowie z Dziennik.pl Grzegorz Mielcarski.

Był reprezentant Polski, a obecnie ekspert TVP Sport ma wiele zastrzeżeń do decyzji Probierza i sposobu prowadzenia przez niego drużyny narodowej.Jesteśmy kolegami, ale nie wiem, czy teraz po tym co mówię Michał się na mnie nie obrazi - zastanawia się Mielcarski.

Mielcarski mówi o bolączkach reprezentacji Probierza

