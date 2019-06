Wniosek w sprawie 31-letniego przyjmującego złożył Rzecznik Dyscyplinarny PZPS.

"Wydział Dyscypliny uznał winnym Michała Kubiaka popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego, polegającego na tym, że: +podczas wywiadu udzielonego w dniu 26 maja 2019 roku w programie "Prawda Siatki”, opublikowanego w internecie, użył określeń niezgodnych z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego+" - napisano w komunikacie PZPS.

W związku z tym kapitan ubiegłorocznych mistrzów świata został ukarany naganą oraz zawieszeniem na sześć meczów reprezentacji.

"Zawodnik ma prawo odwołania się od orzeczenia w ciągu siedmiu dni. Po tym czasie orzeczenie stanie się prawomocnym" - dodano na koniec.

W miniony weekend Polacy zainaugurowali rywalizację w Lidze Narodów. Dyskwalifikacja nie będzie miała zbyt dużego znaczenia dla planów trenera Vitala Heynena. Belg już wcześniej zapowiadał, że wzorem ubiegłego roku potraktuje te rozgrywki jako możliwość sprawdzenia wielu siatkarzy i będzie dawał szansę wielu młodszym oraz dotychczas rzadziej występującym graczom. Kubiak i inni podstawowi zawodnicy zaś mają w tym czasie nieco wypocząć przez najważniejszą imprezą sezonu, którym jest sierpniowy turniej kwalifikacyjny do igrzysk.

O kontrowersyjnej wypowiedzi kapitana Polaków jest głośno od kilkunastu dni. Siatkarz w przeszłości nieraz miał zatargi z irańskimi zawodnikami podczas meczów. Znany jest też z wyrażania swojego zdania w mocnych słowach. W internetowym wywiadzie wideo reprezentacyjny przyjmujący wypowiedział się w obraźliwy sposób o graczach i kibicach z tego kraju. Później ta część rozmowy została usunięta z materiału na prośbę Kubiaka.

W wydanym tydzień temu oświadczeniu Kubiak podkreślił swoje prawo do wyrażania opinii i przypomniał, że był wraz z rodziną obiektem gróźb i wyzwisk. Wskazał też, że jego słowa odnosiły się wyłącznie do osób, z którymi miał osobiście do czynienia i ubolewał, że mógł zostać opacznie zrozumiany. Zaznaczył, że poglądy ksenofobiczne, rasizm i brak poszanowania dla innych barw narodowych oraz przeciwnika są nieakceptowalne i niegodne sportowca.

W ubiegłym tygodniu Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) poinformowała PAP, że otrzymała od irańskiego związku list dotyczący wypowiedzi Kubiaka i sprawie przyjrzy komisja dyscyplinarna światowej organizacji.

"Do zakończenia tego etapu nie będziemy wydawać więcej komentarzy na ten temat" - podkreśliła Anna Manuelian z działu komunikacji FIVB.