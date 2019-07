We wcześniejszym spotkaniu Niemki pokonały Belgię 3:1 (25:19, 21:25, 25:18, 27:25) i to one zajęły drugą lokatę. Na ostatnim miejscu uplasowały się Belgijki, które doznały trzech porażek.

Gospodynie turnieju w Lidze Narodów spisywały się bardzo słabo, zajęły dopiero 14. pozycję wygrywając tylko trzy pojedynki. Trener Wadim Pankow oszczędzał swoje najlepsze zawodniczki na drugą część sezonu, w Kaliningradzie "Sborna" zagrała już w najsilniejszym składzie ze swoimi gwiazdami, m.in. Natalią Gonczarową, Jewgieniją Starcewą i Ksenią Parubec. Rosjanki pewnie wygrały wszystkie spotkania.

Podopieczne Jacka Nawrockiego w piątkowym meczu nie miały zbyt wiele do powiedzenia. Pierwszą partię przegrały dość gładko, w kolejnych przewaga Rosjanek nie była już wyraźna. Polki cały czas odrabiały straty, zbliżały się do rywalek na dwa-trzy punkty, ale w końcówkach dominowały już gospodynie.

Dla startujących w Kaliningradzie był to ostatni sprawdzian przed interkontynentalnymi turniejami kwalifikacyjnymi do igrzysk olimpijskich w Tokio. Biało-czerwone w dniach 2-4 sierpnia we Wrocławiu zmierzą się z Portoryko, Tajlandią i Serbią.

Polska - Rosja 0:3 (16:25, 20:25, 20:25).

Polska: Joanna Wołosz, Klaudia Alagierska, Agnieszka Kąkolewska, Magdalena Stysiak, Martyna Grajber, Malwina Smarzek-Godek, Maria Stenzel (libero) - Alicja Wójcik, Marlena Kowalewska, Katarzyna Zaroślińska, Natalia Mędrzyk, Zuzanna Efimienko-Młotkowska.

psav linki wyróżnione