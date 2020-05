O nowej umowie Pacak klub z Łodzi poinformował w środę. 23-letnia środkowa do ŁKS dołączyła przed rokiem i w skróconym z powodu pandemii koronawirusa sezonie zdobyła z nim brązowy medal. Pacak miała w tym swój udział, zajmując piąte miejsce w rankingu najlepiej blokujących w rozgrywkach ekstraklasy.

Reklama

"ŁKS to dla mnie idealne miejsce do rozwoju, jak i zdobywania bezcennego doświadczenia, co pokazał ten sezon. Czuję się tu szczęśliwa, dlatego podjęłam decyzję o pozostaniu w klubie na kolejny sezon" – zapewniła siatkarka.

W ŁKS Commercecon trwa budowa drużyny na nowy sezon. Oprócz Pacak, w Łodzi zostaną Alagierska, Wójcik i Strasz. Jak zapowiedział prezes klubu Hubert Hoffman, wkrótce do zespołu dołączy m.in. atakująca Zaroślińska-Król, która ostatnio występowała w Developresie SkyRes Rzeszów. 33-letnia siatkarka ma zastąpić kończącą karierę kapitan Izabelę Kowalińską. Poszukiwana jest jeszcze rozgrywająca, w miejsce Włoszki Valerii Caracuty oraz środkowa.

Z ŁKS odeszła natomiast 22-letnia przyjmująca Daria Szczyrba, która będzie występowała w DPD Legionovii Legionowo.

Nowy sezon w ekstraklasie kobiet ma rozpocząć się 19 września.