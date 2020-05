Kwalifikacje do igrzysk w Tokio w siatkówce plażowej wydłużono do 27 czerwca 2021 roku - poinformowała światowa federacja (FIVB). Tego dnia zakończą się finały Pucharu Kontynentalnego, a dwa tygodnie wcześniej zbieranie punktów do rankingu olimpijskiego.

Zmiany nastąpiły w związku z decyzją, która zapadła pod koniec marca, o przełożeniu - z powodu pandemii koronawirusa - igrzysk w Japonii na przyszły rok. Zgodnie z nowym terminem odbędą się one w dniach 23 lipca - 8 sierpnia 2021. W turnieju olimpijskim wezmą udział 24 duety kobiece i tyle samo męskich. Zagwarantowane jedno miejsce w przypadku każdej płci mają Japończycy jako gospodarze. Reklama Pierwotnie punkty do rankingu olimpijskiego można było zbierać do 14 czerwca tego roku. Dokładnie rok później zostanie opublikowana lista par, które na tej podstawie zapewnią sobie awans. Nie zmieniła się zaś liczba ekip, która w ten sposób się zakwalifikuje (po 15), jak i zasada naliczania punktów (pod uwagę brane będą wyniki z najlepszych 12 występów w okresie kwalifikacyjnym). Mistrz olimpijski wrócił do pracy w policji i patroluje ulice Zobacz również Ustalenia te poczyniono, opierając się na prognozie, że w przyszłym kalendarzu World Touru do 13 czerwca 2021 roku znajdzie się wystarczająca liczba turniejów pięcio-, cztero- i trzygwiazdkowych - zaznaczono. Pięć finałów Pucharu Kontynentalnego, które pierwotnie zaplanowane były w dniach 22-28 czerwca bieżącego roku (gospodarzem zawodów dla Europy miało być Eindhoven), odbędzie się w terminie 21-27 czerwca 2021. Przepustkę z każdej z tych imprez wywalczy jeden duet żeński i jeden męski. Według FIVB ważność zachowują kwalifikacje wywalczone przed przełożeniem igrzysk. Podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata występ w igrzyskach zapewniły sobie para kobieca z Kanady i męska z Rosji. W światowym turnieju kwalifikacyjnym, który także odbył się w 2019 roku, przepustkę wywalczyły zaś Hiszpanki i Łotyszki oraz Włosi i Łotysze. Z jednego kraju mogą zakwalifikować się maksymalnie dwie pary. Na podstawie rankingu praktycznie pewni awansu z Polaków są już Grzegorz Fijałek i Michał Bryl. W trudniejszej sytuacji są Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek oraz Piotr Kantor i Bartosz Łosiak. Z powodu koronawirusa jak na razie rywalizacja w WT jest wstrzymana co najmniej do czerwca.