Cieszę się, że wracam do Warszawy. To tutaj zaczynałem swoją przygodę z profesjonalną siatkówką. Zrobię, co w mojej mocy, żeby w nadchodzącym sezonie VERVA grała jeszcze lepiej niż w poprzednim i znów biła się o medale. Wierzę, że za kilka miesięcy będziemy razem świętować sukcesy - powiedział Szalpuk, cytowany na stronie stołecznego klubu.

Szalpuk wyjaśnił, że duży wpływ na jego transfer do Warszawy miał trener Anastasi.

Mam nadzieję, że – tak jak dwa lata temu w Treflu Gdańsk – pomoże on mi rozwinąć się i nasza współpraca przyniesie korzyści zarówno klubowi, jak i mnie - dodał.

Myślę, że Artur wraz z Bartkiem Kwolkiem stworzy bardzo solidny duet przyjmujących - ocenił dyrektor sportowy klubu Piotr Gacek.

Szalpuk ma 25 lat i mierzy 201 cm. Siatkarską karierę rozpoczął w klubie MKS MDK Warszawa, skąd trafił do AZS Politechniki Warszawskiej. Po dwóch sezonach w barwach "Inżynierów" (2013-15) przeniósł się do Cerrad Czarnych Radom (2015-16), a stamtąd do PGE Skry Bełchatów (2016-17). Po sezonie spędzonym w Bełchatowie zasilił ekipę Trefla Gdańsk, a rok później znów grał w koszulce PGE Skry (2018-20).

W dorobku ma tytuł mistrza świata, wywalczony w 2018 roku w Turynie. Ponadto w ubiegłym roku zdobył z reprezentacją brązowy medal mistrzostw Europy, zajął drugie miejsce w Pucharze Świata w Japonii oraz trzecie w Lidze Narodów w Chicago.