Polscy siatkarze pokonali we włoskim Rimini Argentynę 3:0 (25:21, 25:22, 25:18) w meczu 13. kolejki Ligi Narodów. To 11. zwycięstwo drużyny Vitala Heynena, która jest już o krok od awansu do Final Four. We wtorek biało-czerwoni zmierzą się z Iranem.

Więcej informacji wkrótce. Reklama