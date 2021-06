Oba zespoły zmierzyły się w finale play off PlusLigi. Jastrzębianie wygrali tę rywalizację 2-0.

Francuz w Zaksie grał sześć lat, zdobywając trzy tytułu mistrza Polski i dwa srebrne medale.

Prawdę powiedziawszy, była to dla mnie trudna decyzja. Jastrzębski Węgiel zwrócił się do mnie i robił wszystko, by mnie pozyskać. Kiedy klub pokazuje ci, jak bardzo mu zależy, musisz poważnie brać pod uwagę jego ofertę. Uznałem, że może to być dla mnie czas na nowe wyzwanie. W jakiejś mierze zapisałem się w historii kędzierzyńskiego klubu i chciałbym dokonać tego samego tutaj – powiedział Toniutti, cytowany przez klubową stronę internetową.

Jego zdaniem cztery-pięć klubów w Polsce – w tym Jastrzębski Węgiel - zawsze buduje drużyny i swoją organizację w jasnym celu zdobywania trofeów.

Toniutti podkreślił, że wiąże się z klubem na dwa sezonu, z opcją przedłużenia umowy o kolejne dwa.

Podoba mi projekt rozpisany na dłuższy czas. Dla mnie ważne jest zbudowanie nowej drużyny i napisanie z tym zespołem pewnego rozdziału w historii klubu. Jest to dla mnie nowa przygoda, podczas której mam nadzieję coś osiągnąć i będzie to coś wielkiego – powiedział rozgrywający.

Prezes jastrzębian Adam Gorol zauważył, że w przypadku pozyskania Francuza można mówić o transferowym „hicie”.

Nie ma w tym przesady. Ben to niekwestionowana gwiazda PlusLigi, jeden z czołowych rozgrywających na świecie, prawdziwy czempion o mentalności zwycięzcy, wokół którego inni również podnoszą swoje umiejętności. Jestem szczęśliwy i dumny, że tak znakomity siatkarz zdecydował się przyjąć ofertę naszego klubu, a moja radość jest tym większa, że wspólna perspektywa jest rozpisana na kilka sezonów- ocenił prezes.

Kto przychodzi, kto odchodzi?

Wcześniej działacze jastrzębskiego klubu zatrudnili kapitana reprezentacji Słowenii, przyjmującego Tine Urnauta. Do śląskiego zespołu dołączyło też dwóch atakujących – Francuz Stephen Boyer (ostatnio grał w lidze katarskiej) i Czech Jan Hadrava (z włoskiego Cucine Lube Civitanova), przyjmujący Wojciech Szwed (powrót z wypożyczenia do Chrobrego Głogów) oraz środkowi Dawid Dryja (Cerrad Enea Czarni Radom) i Jakub Macyra (AZS AGH Kraków).

Po sezonie z Jastrzębiem pożegnali się dwaj atakujący Marokańczyk Mohamed Al Hachdadi i Jakub Bucki, niemiecki rozgrywający Lukas Kampa, francuski przyjmujący Yacine Louati oraz środkowi Michał Szalacha i Grzegorz Kosok.Trenerem pozostał Włoch Andrea Gardini.