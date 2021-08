Zbiórkę piłek do siatkówki rozpoczęli luteranie ze Szczyrku w Beskidach z okazji mistrzostw Europy mężczyzn w tej dyscyplinie, które odbędą się we wrześniu, m.in. w Polsce. Ks. Jan Byrt powiedział, że trafią do dzieci po nabożeństwie odprawianym w czasie trwania imprezy.

Tyle piłek, ile uda nam się zebrać, rozdamy dzieciom i młodym, którzy kochają Słowo Boże i siatkówkę. W środę nasz projekt wsparł mistrz świata w skokach narciarskich Piotr Żyła, mój były uczeń z lekcji religii ewangelickiej w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku. Piłki przekazał też wojewoda śląski – powiedział ks. Byrt. Reklama Luteranie przekażą piłki najmłodszym podczas nabożeństwa, które w kościele w Szczyrku odprawią 12 września. Będziemy się wtedy modlili i o te mistrzostwa, i o naszą drużynę. Wielu parafian kocha siatkówkę. Wspólnie chcemy zachęcić młodych poprzez Ewangelię i sport do spotykania się. Chcielibyśmy, aby zakładali drużyny i uprawiali sport – powiedział ks. Jan Byrt. Polscy siatkarze rozpoczęli przygotowania do mistrzostw Europy Zobacz również Mistrzostwa rozpoczną się 1 września. Mecze rozgrywane będą w Polsce, Czechach, Finlandii i w Estonii. Finał rozegrany zostanie 19 września w Katowicach. Pomysły ks. Byrta Ks. Jan Byrt znany jest z niekonwencjonalnych pomysłów. Na stokach rozdawał narciarzom Biblię, a kierowcy otrzymywali nalepki na samochody promujące wiarę w Boga. Zapraszał też gości z zagranicy, którzy za darmo uczyli dzieci języka angielskiego. Zimą rozdaje dzieciom sprzęt narciarski, a latem rowery. Ostatnio zebrał i rozdał młodzieży kilkadziesiąt piłek z okazji futbolowych mistrzostw Europy.