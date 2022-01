Chciałbym powiedzieć, że jestem niesamowicie zaszczycony, że spośród wielu innych wspaniałych szkoleniowców to mnie wybrano na pierwszego trenera kadry narodowej - powiedział Grbic w nagraniu wideo, które Polski Związek Piłki Siatkowej opublikował w mediach społecznościowych.

48-letni Serb nie krył, że jego plan na pracę z kadrą jest prosty.

Oczywiście nasz plan jest zawsze taki sam - grać na maksimum naszych możliwości, osiągnąć najlepsze wyniki na każdym z turniejów - podkreślił.

"Nie mogę się doczekać pracy i bycia z Wami"

Przyznał też, że to dla niego wielka przyjemność wrócić do Polski i znowu tu pracować.

Ostatnie dwa lata były najlepszym doświadczeniem w całej mojej karierze trenerskiej. Wracam tu znaleźć zawodników, członków sztabu a przede wszystkim przyjaciół. Mam nadzieję, że wszystko, czego doświadczyliśmy w pracy w klubie, powtórzymy także w reprezentacji - zaznaczył Grbic, który do lata 2021 prowadził ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle, a zwieńczeniem jego pracy był triumf w Lidze Mistrzów.

Nowy szkoleniowiec biało-czerwonych, który na co dzień pracuje we włoskiej Perugii, m.in. z Wilfredo Leonem, zwrócił się też do fanów drużyny narodowej i polskiej siatkówki.

Kibicom chciałbym powiedzieć, że liczę na to, iż będziecie kontynuować to, co do tej pory i będziecie przychodzić do hal, aby nas wspierać. Mam nadzieję, że w zamian damy wam świetną rozrywkę, a co najważniejsze wyniki. Nie mogę się doczekać pracy i bycia z Wami. Do zobaczenia wkrótce - powiedział i dodał po polsku: Do widzenia.

"Jestem pewny, że będziecie z nas dumni"

W podobnym tonie wypowiedział się Lavarini.

Jestem bardzo dumny, że staję się częścią reprezentacji Polski. Nie mogę się już doczekać występu w mistrzostwach świata przed niesamowitą polską publicznością - podkreślił 42-letni włoski szkoleniowiec, nawiązując do najważniejszej imprezy najbliższego sezonu, której biało-czerwone będą - obok Holenderek - współgospodarzem.

Jak zapewnił, zrobi też wszystko, by drużyna z powodzeniem walczyła o udział w igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Jestem pewny, że będziecie z nas dumni - podsumował i także po polsku dodał: Do zobaczenia wkrótce.

Umowy do igrzysk w Paryżu

Nowych trenerów siatkarskich reprezentacji Polski wybrał w środę zarząd PZPS.

Obaj podpisali umowy do igrzysk w Paryżu w 2024 roku. Grbic zastąpił Belga Vitala Heynena, którego kontrakt wygasł we wrześniu, a Lavarini zajął miejsce Jacka Nawrockiego, który zrezygnował z dalszej pracy z drużyną narodową.