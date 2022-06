W niedzielę zakończyły się turnieje w Brasilii i filipińskim Quezon City. Ostatnie pojedynki nie przyniosły sensacyjnych rozstrzygnięć, faworyci pewnie wygrywali swoje pojedynki. W azjatyckim meczu na szczycie Japonki okazały się lepsze od Chinek i dopisały sobie kolejne trzy punkty. Japonki, a także Amerykanki, Brazylijki i Włoszki są już blisko uzyskania awansu do turnieju finałowego, który rozegrany zostanie w Ankarze w dniach 13-17 lipca. Awansuje do niego siedem najlepszych zespołów fazy zasadniczej plus Turcja, jako gospodarz.

Reklama

Turczynki musiały się trochę namęczyć, by pokonać Koreę Południową i pozwoliły rywalkom na wygranie pierwszego seta w rozgrywkach. Ostatecznie podopieczne Giovanniego Guidettiego wygrały 3:1.

Polki obecnie zajmują dziewiątą lokatę i są poza turniejem finałowym. Ostatni turniej rozegrają w Sofii (28 czerwca - 4 lipca), gdzie zmierzą się z Włochami, Chinami, Dominikaną i gospodyniami imprezy. Drugi z turniejów odbędzie się w tym samym terminie w Calgary.

Wyniki:

grupa 3 (Brasilia)

Włochy - Brazylia 3:1 (15:17, 25:15, 14:25, 25:14)

Niemcy - Turcja 0:3 (22:25, 21:25, 22:25)

Holandia - Korea Płd. 3:0 (25:11, 25:21, 25:18)

Brazylia - Serbia 3:0 (25:21, 25:9, 25:21)

Niemcy - Dominikana 1:3 (23:25, 23:25, 25:11, 25:27)

Turcja - Korea Płd. 3:1 (20:25, 25:13, 25:19, 25:15)

grupa 4 (Quezon City)

Bułgaria - Belgia 2:3 (22:25, 23:25, 25:20, 25:20, 15:17)

Tajlandia - USA 1:3 (25:17, 13:25, 23:25, 18:25)

Japonia - Chiny 3:1 (19:25, 25:16, 25:23, 25:12)

Reklama

Tabela:

M Z P sety pkt

1. Japonia 8 8 0 24-4 23

2. USA 8 7 1 21-4 21

3. Brazylia 8 6 2 19-9 18

4. Włochy 8 6 2 19-11 17

5. Turcja 8 5 3 19-11 16

6. Chiny 8 5 3 18-13 16

7. Serbia 8 5 3 18-14 14

8. Tajlandia 8 4 4 17-16 12

9. Polska 8 4 4 14-17 11

10. Dominikana 8 3 5 13-18 9

11. Kanada 8 3 5 11-16 9

12. Belgia 8 3 5 13-21 6

13. Niemcy 8 2 6 12-19 8

14. Bułgaria 8 2 6 8-20 6

15. Holandia 8 1 7 11-21 6

16. Korea Płd. 8 0 8 1-24 0