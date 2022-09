Biało-czerwoni wcześniej w polsko-słoweńskim turnieju mierzyli się z USA w fazie grupowej. Wtedy spokojnie wygrali 3:1. Po dwóch setach ćwierćfinału mogło się wydawać, że tym razem ich zwycięstwo będzie jeszcze bardziej zdecydowane, bowiem dominowali nad rywalami w każdym elemencie.

Reklama

W trzeciej partii role się jednak odwróciły, co pozwoliło Amerykanom doprowadzić do tie-breaka. Podobnie jak w półfinale w mistrzostwach świata w 2018 roku, po dramatycznym piątym secie górą byli Polacy.

Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, Amerykanie słyną z tego, że się nie poddają, niezależnie od tego jaki jest wynik. "Docisnęli" nas, ale na szczęście nie wystarczyło im na tie-breaka - powiedział środkowy polskiej kadry Kochanowski.

Amerykanie mają jakość po swojej stronie, mają wielkich graczy, więc spodziewaliśmy się oporu. Nie ma w takim meczu łatwych setów, nigdy nie kończą się one 3:0, jeżeli naprzeciwko siebie stają wielkie drużyny i walczą o najwyższe cele - podkreślił kapitan i atakujący polskiego zespołu Bartosz Kurek.

Kibice, którzy wypełnili w całości Arenę Gliwice, przed piątą odsłoną wyglądali na mocno zaniepokojonych grą biało-czerwonych. Podopieczni Nikoli Grbica popełniali sporo błędów i nie potrafili już skutecznie zatrzymać rywali. W tie-breaku zdołali jednak wrócić do gry z dwóch pierwszych partii.

Reklama

Musieliśmy się skupić na tym, co sami możemy zrobić. Wiedzieliśmy, że nie trafiamy zagrywką, nie potrafiliśmy odrzucić rywali od siatki, ale w tie-breaku to się udało i to była ta różnica - ocenił środkowy.

W półfinale Polacy zagrają z Brazylijczykami. W dwóch poprzednich edycjach mundialu zespoły te mierzyły się w finale - dwukrotnie triumfowali biało-czerwoni.

Mamy chwilę czasu, żeby przeanalizować naszą grę, ich grę. Zdążymy odpocząć i na pewno będziemy gotowi na półfinał - zapowiedział Kochanowski.

Zresetujemy głowy, odpoczniemy i zaczniemy myśleć o Brazylii - dodał atakujący.

Półfinał Polski z Brazylią zostanie rozegrany w sobotę w katowickim Spodku o 18. Trzy godziny później na boisko wybiegną Włosi oraz Słoweńcy.