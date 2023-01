Bełchatowianie kontynuują zwycięską serię w europejskich rozgrywkach, w których spisują się znacznie lepiej niż na krajowym podwórku. W Pucharze CEV w poprzednich rundach wyeliminowali holenderskie Dynamo Apeldoorn oraz dwa francuskie zespoły - Chaumont VB i Narbonne Volley.

W meczu w Stambule początek należał do siatkarzy PGE Skry, którzy pewnie zwyciężyli w pierwszy secie. W kolejnym nie spisywali się już tak dobrze i właściwie za darmo oddali go gospodarzom. Wyrównane były dwie następne odsłony i w obu górą byli podopieczni Joela Banksa, którzy przywiozą do Bełchatowa dobrą zaliczkę przed rewanżem.

Najwięcej punktów dla PGE Skry zdobyli Serb Aleksandar Atanasijevic - 22 i Włoch Filippo Lanza – 13.

Zwycięzca dwumeczu w ćwierćfinale zagra z jednym z zespołów, które zajmą trzecie miejsce w swoich grupach Ligi Mistrzów.

Klub z Bełchatowa do tej pory pięciokrotnie grał w Pucharze CEV. Najdalej doszedł do półfinału. W tej fazie rozgrywek w minionym sezonie bełchatowianie zostali wyeliminowani przez francuski Tours VB.

autor: Bartłomiej Pawlak