Piechockiego odwołano podczas zwołanego w sprawie aktualnej sytuacji i przyszłości PGE Skry posiedzenia Rady Nadzorczej. Bełchatowianie w tym sezonie przegrali 17 z 25 meczów w ekstraklasie i już teraz można stwierdzić, że jest to najgorszy sezon w ich wykonaniu od blisko 20 lat. Zlecono także audyt, który miał przedstawić obecną sytuację finansową klubu, który przez lata należał do czołówki w Polsce i Europie.

"1 marca 2023 roku Rada Nadzorcza Skry Bełchatów zdecydowała o odwołaniu z upływem dnia 16 marca 2023 r. prezesa zarządu klubu Konrada Piechockiego. Do czasu powołania nowego prezesa, Rada Nadzorcza oddelegowała do pełnienia obowiązków prezesa zarządu, bez prawa do wynagrodzenia, przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotra Bielarczyka" – poinformowano w środę w komunikacie na stronie internetowej klubu.

Dodano w nim, że "PGE jako sponsor strategiczny klubu siatkarskiego PGE Skra Bełchatów wspiera zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu klubu".

W wydanym w poniedziałek oświadczeniu Piechocki podkreślił, że klub od zawsze cechuje wysoka dyscyplina finansowa.

"Nigdy nie wydaliśmy złotówki, na którą nie mieliśmy pokrycia w umowach z naszymi sponsorami czy innych przychodach. Z dużym zadowoleniem przyjąłem zatem ostatnią decyzję Rady Nadzorczej KPS Skra Bełchatów S.A. o przeprowadzeniu niezależnego audytu finansowego" – napisał.

Jak dodał, nie ma żadnych wątpliwości, że jego wyniki potwierdzą jego słowa i udowodnią, iż w zarządzaniu finansami klubu nie zostały popełnione żadne nieprawidłowości, a obecne przejściowe problemy zakończą się dzięki dalszej realizacji umowy ze sponsorem strategicznym, jakim jest PGE SA, zgodnie z zapisanymi w tej umowie warunkami.

Piechocki ze Skrąz związany jest od 20 lat

Piechocki ze Skrą związany jest od ponad dwudziestu lat. Początkowo był menedżerem klubu, następnie jego wiceprezesem, a od 2007 roku pełnił funkcję prezesa klubu. W tym czasie PGE Skra stała się najbardziej utytułowanym klubem siatkarskim XXI wieku w Polsce. Od 2005 roku zdobyła dziewięć tytułów mistrza Polski, siedem pucharów i cztery superpuchary kraju oraz dwa srebrne i trzy brązowe medale mistrzostw Polski. W Lidze Mistrzów wywalczyła jeden srebrny i trzy brązowe medale, a w Klubowych Mistrzostwach Świata dwa srebrne i jeden brązowy krążek.

autor: Bartłomiej Pawlak