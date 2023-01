Jak przypomniano w piątkowym komunikacie kędzierzyńskiego klubu, Shoji dołączył do drużyny przed sezonem 2021/2022.

Już debiutancki sezon w PlusLidze okazał się szczęśliwy dla Erika. Z naszym zespołem sięgnął po potrójną koronę: zdobywając Puchar Polski, mistrzostwo kraju i złoto siatkarskiej Ligi Mistrzów - przypomniano w informacji Zaksy.

Sam zawodnik podkreślił, że bardzo dobrze czuje się w kędzierzyńskim klubie: Organizacyjnie mamy tu wszystko, czego można oczekiwać. Patrząc na to, że najbliższy sezon będzie tym przed igrzyskami olimpijskimi jest to dla mnie idealne miejsce. Mam bowiem możliwość gry w mocnej drużynie, lidze prezentującej wysoki poziom i walce o najwyższe cele zarówno w rozgrywkach krajowych, jak i międzynarodowych - powiedział libero, cytowany w komunikacie.

We wtorek poinformowano, że Smith też nadal będzie grać w Zaksie. On z kolei przyszedł do niej przed sezonem 2019/2020.

Mistrzowie Polski w tabeli ekstraklasy zajmują czwarte miejsce z dorobkiem 43 punktów. W sobotę we własnej hali rozegrają mecz z liderem, Asseco Resovią Rzeszów.

autor: Rafał Czerkawski