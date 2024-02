Wicemistrzowie Polski, mimo słabej postawy w lidze (poprzednio przegrali z GKS Katowice 0:3), nadal zachowują szansę na awans do fazy play off. Trener kędzierzynian Adam Swaczyna po piątkowym meczu zapewnił, że "jeśli zdrowie zawodników pozwoli", to jego podopieczni na pewno będą w niej rywalizować.

Liczyliśmy, że dziś zdobędziemy punkty, ale zdarzają się różne problemy zdrowotne. Mam nadzieję, że te są już za nami. Na pewno jeszcze poprawimy swoją grę, a mam nadzieję, że już dziś pokazaliśmy się z lepszej strony niż ostatnio. Treningi przed tym spotkaniem już lepiej wyglądały. Miałem do dyspozycji więcej zawodników. Podczas pojedynku z Czarnymi bardzo podobało mi się zaangażowanie zawodników. Dobrze, że się podnieśliśmy po tym meczu w Katowicach - powiedział PAP szkoleniowiec Zaksy.

W czwartek Piotr Szpaczek przestał być prezesem kędzierzyńskiego klubu. Do 31 marca tymczasowo funkcję tę pełni Jadwiga Cichoń.

Następne spotkanie ligowe ZAKSA rozegra 24 lutego. W Wieluniu zmierzy się z Barkomem Każany Lwów. Czarni dwa dni później w swojej hali zagrają z PSG Stalą Nysa.