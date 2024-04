W grudniu siatkarki BSK Bostik Bielsko-Biała sensacyjnie przegrały z zespołem UNI Opole. Po meczu zawodniczki z Bielsko-Białej dostały wulgarne wiadomości. Ich treść zaprezentowała w mediach społecznościowych Paulina Damaske.

Sprawa została zgłoszona na policję. Funkcjonariusze poważnie potraktowali zgłoszenie. Dochodzenie trochę trwało, ale wreszcie są jego efekty.

Po kilku miesiącach policji udało się ustalić personalia mężczyzny. Wspólne działania policjantów z bielskiej komendy oraz funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w dniu 12 kwietnia 2024 r. doprowadziły ich do małej miejscowości w województwie świętokrzyskim, gdzie zapukali do drzwi niczego niespodziewającego się 32-latka. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie przetransportowany do Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, gdzie policjanci prowadzili z jego udziałem dalsze czynności. Jeszcze tego samego dnia został doprowadzony do prokuratury celem przesłuchania. Wobec zatrzymanego prokurator zdecydował o środku zapobiegawczym w postaci dozoru oraz zakazie zbliżania się do pokrzywdzonych i kontaktowania się z nimi - poinformowała policja.