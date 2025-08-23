Włoskie siatkarki faworytkami mistrzostw świata

Polskie siatkarki przygotowania do mistrzostw świata rozpoczęły na początku sierpnia. Do turnieju przystępują w dużymi nadziejami. Biało-czerwone podbudowane są zajęciem trzeciego miejsca w ostatniej edycji Ligi Narodów. Byłoby pięknie, gdyby naszym paniom w Tajlandii też udało się zająć pozycję na podium.

Reklama

Faworytkami do złota są reprezentantki Włoch. W ostatnim czasie zespół prowadzony przez Julio Velasco wygrywa wszystko, co jest do wygrania - ubiegłoroczne igrzyska oraz ostatnią edycję Ligi Narodów. Włoskie siatkarki aktualnie mogą się pochwalić serią 29 spotkań bez porażki.

Oprócz ekipy ze słonecznej Italii tradycyjnie powinny liczyć się Brazylijki i Turczynki oraz Amerykanki. Czarnym koniem mogą być z kolei Japonki. Tytułu bronią Serbki.

Skład reprezentacji Polski siatkarek na mistrzostwa świata

Selekcjoner reprezentacji polskich siatkarek przed wylotem do Azji ogłosił 14-osobowy skład kadry, w którym dokonał dwóch zmian względem turnieju finałowego Ligi Narodów. W miejsce kontuzjowanej środkowej Weronki Centki-Tietianiec powołał Sonię Stefanik, a Marlena Kowalewska zastąpi na rozegraniu Alicję Grabkę.

rozgrywające: Marlena Kowalewska, Katarzyna Wenerska;

Marlena Kowalewska, Katarzyna Wenerska; środkowe: Agnieszka Korneluk, Magdalena Jurczyk, Aleksandra Gryka, Sonia Stefanik;

Agnieszka Korneluk, Magdalena Jurczyk, Aleksandra Gryka, Sonia Stefanik; przyjmujące: Martyna Czyrniańska, Paulina Damaske, Martyna Łukasik, Julita Piasecka;

Martyna Czyrniańska, Paulina Damaske, Martyna Łukasik, Julita Piasecka; atakujące: Malwina Smarzek, Magdalena Stysiak;

Malwina Smarzek, Magdalena Stysiak; libero: Aleksandra Szczygłowska, Justyna Łysiak

Terminarz grupowych meczów polskich siatkarek na mistrzostwach świata

Polskie siatkarki trafiły do grupy G. W pierwszej fazie mistrzostw świata swoje mecze będą rozgrywać w Phuket. Ich rywalkami kolejno będą reprezentantki Wietnamu, Kenii i Niemiec. Nasze panie są faworytkami do awansu z pierwszego miejsca. Biało-czerwone w światowym rankingu zajmują trzecie miejsce. Azjatki są na 22. pozycji, siatkarki z Afryki zajmują 23. lokatę, a nasze zachodnie sąsiadki 11.

grupa G

sobota (23 sierpnia)

Niemcy - Kenia (12.00)

Polska - Wietnam (15.30)

poniedziałek (25 sierpnia)

Niemcy - Wietnam (12.00)

Polska - Kenia (15.30)

środa (27 sierpnia)

Kenia - Wietnam (12.00)

Polska - Niemcy (15.30)

Podział na grupy mistrzostw świata siatkarek

Potencjalnymi rywalkami polskich siatkarek w drugiej fazie mistrzostw świata będą zespoły z grupy B: Włochy, Belgia, Słowacja i Kuba. Jeśli biało-czerwone zajmą pierwsze miejsce, zmierzą się z drugim zespołem z grupy B; w przypadku zajęcia drugiej lokaty o ćwierćfinał powalczą z najlepszą drużyną z tej grupy. Zwycięzcy tych meczów spotkają się w kolejnej rundzie. Jeśli więc nie dojdzie do większych niespodzianek, to wszystko wskazuje na to, że w 1/8 lub w ćwierćfinale podopieczne Stefano Lavariniego zmierzą się z Włoszkami.

grupa A: Tajlandia, Holandia, Szwecja, Egipt

Tajlandia, Holandia, Szwecja, Egipt grupa B: Włochy, Belgia, Kuba, Słowacja

Włochy, Belgia, Kuba, Słowacja grupa C: Brazylia, Portoryko, Francja, Grecja

Brazylia, Portoryko, Francja, Grecja grupa D: USA, Czechy, Argentyna, Słowenia

USA, Czechy, Argentyna, Słowenia grupa E: Turcja, Kanada, Bułgaria, Hiszpania

Turcja, Kanada, Bułgaria, Hiszpania grupa F: Chiny, Dominikana, Kolumbia, Meksyk

Chiny, Dominikana, Kolumbia, Meksyk grupa G: Polska , Niemcy, Kenia, Wietnam

, Niemcy, Kenia, Wietnam grupa H: Japonia, Serbia, Ukraina, Kamerun

Kiedy i gdzie oglądać mecze Polek na mistrzostwach świata w siatkówce

Sobotni mecz Polski z Wietnamem rozpocznie się w sobotę o godz. 15.20. W poniedziałek podopieczne Stefano Lavariniego zmierzą się z Kenią (15.30), a w środę z Niemcami (15.30).

2025-08-23: Polska – Wietnam (sobota, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat)

2025-08-25: Polska – Kenia (poniedziałek, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat)

2025-08-27: Polska – Niemcy (środa, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat)

Terminarz i plan transmisji TV mistrzostw świata siatkarek 2025