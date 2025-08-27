- Włoskie siatkarki faworytkami mistrzostw świata
Włoskie siatkarki faworytkami mistrzostw świata
Polskie siatkarki przygotowania do mistrzostw świata rozpoczęły na początku sierpnia. Do turnieju przystępują w dużymi nadziejami. Biało-czerwone podbudowane są zajęciem trzeciego miejsca w ostatniej edycji Ligi Narodów. Byłoby pięknie, gdyby naszym paniom w Tajlandii też udało się zająć pozycję na podium.
Faworytkami do złota są reprezentantki Włoch. W ostatnim czasie zespół prowadzony przez Julio Velasco wygrywa wszystko, co jest do wygrania - ubiegłoroczne igrzyska oraz ostatnią edycję Ligi Narodów. Włoskie siatkarki aktualnie mogą się pochwalić serią 29 spotkań bez porażki.
Oprócz ekipy ze słonecznej Italii tradycyjnie powinny liczyć się Brazylijki i Turczynki oraz Amerykanki. Czarnym koniem mogą być z kolei Japonki. Tytułu bronią Serbki.
Skład reprezentacji Polski siatkarek na mistrzostwa świata
Selekcjoner reprezentacji polskich siatkarek przed wylotem do Azji ogłosił 14-osobowy skład kadry, w którym dokonał dwóch zmian względem turnieju finałowego Ligi Narodów. W miejsce kontuzjowanej środkowej Weronki Centki-Tietianiec powołał Sonię Stefanik, a Marlena Kowalewska zastąpi na rozegraniu Alicję Grabkę.
- rozgrywające: Marlena Kowalewska, Katarzyna Wenerska;
- środkowe: Agnieszka Korneluk, Magdalena Jurczyk, Aleksandra Gryka, Sonia Stefanik;
- przyjmujące: Martyna Czyrniańska, Paulina Damaske, Martyna Łukasik, Julita Piasecka;
- atakujące: Malwina Smarzek, Magdalena Stysiak;
- libero: Aleksandra Szczygłowska, Justyna Łysiak
Terminarz grupowych meczów polskich siatkarek na mistrzostwach świata
Polskie siatkarki trafiły do grupy G. W pierwszej fazie mistrzostw świata swoje mecze rozgrywają w Phuket. Ich rywalkami kolejno były już reprezentantki Wietnamu i Kenii. Nasze panie oba te pojedynki wygrały w czterech setach. Biało-czerwone w światowym rankingu zajmują trzecie miejsce i są faworytkami do awansu z pierwszego miejsca w grupie, ale żeby tego dokonać muszą pokonać Niemki, które w notowaniu FIVB są 11.
- grupa G
- sobota (23 sierpnia)
- Niemcy - Kenia (12.00)
- Polska - Wietnam (15.30)
- poniedziałek (25 sierpnia)
- Niemcy - Wietnam (12.00)
- Polska - Kenia (15.30)
- środa (27 sierpnia)
- Kenia - Wietnam (12.00)
- Polska - Niemcy (15.30)
Podział na grupy mistrzostw świata siatkarek
Potencjalnymi rywalkami polskich siatkarek w drugiej fazie mistrzostw świata będą zespoły z grupy B: Włochy, Belgia, Słowacja i Kuba. Jeśli biało-czerwone zajmą pierwsze miejsce, zmierzą się z drugim zespołem z grupy B; w przypadku zajęcia drugiej lokaty o ćwierćfinał powalczą z najlepszą drużyną z tej grupy. Zwycięzcy tych meczów spotkają się w kolejnej rundzie. Jeśli więc nie dojdzie do większych niespodzianek, to wszystko wskazuje na to, że w 1/8 lub w ćwierćfinale podopieczne Stefano Lavariniego zmierzą się z Włoszkami.
- grupa A: Tajlandia, Holandia, Szwecja, Egipt
- grupa B: Włochy, Belgia, Kuba, Słowacja
- grupa C: Brazylia, Portoryko, Francja, Grecja
- grupa D: USA, Czechy, Argentyna, Słowenia
- grupa E: Turcja, Kanada, Bułgaria, Hiszpania
- grupa F: Chiny, Dominikana, Kolumbia, Meksyk
- grupa G: Polska, Niemcy, Kenia, Wietnam
- grupa H: Japonia, Serbia, Ukraina, Kamerun
Kiedy i gdzie oglądać mecze Polek na mistrzostwach świata w siatkówce
W środę w swoim ostatnim grupowym meczu podopieczne Stefano Lavariniego zmierzą się z Niemcami (15.30).
- 2025-08-27: Polska – Niemcy (środa, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat)
Terminarz i plan transmisji TV mistrzostw świata siatkarek 2025
- 2025-08-22: Czechy – Argentyna (piątek, godzina 10.50; transmisja – Polsat Sport Fight, Polsat Sport Premium 5)
- 2025-08-22: Portoryko – Francja (piątek, godzina 10.50; transmisja – Polsat Sport 2)
- 2025-08-22: Belgia – Kuba (piątek, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 3)
- 2025-08-22: Holandia – Szwecja (piątek, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 1)
- 2025-08-22: Brazylia – Grecja (piątek, godzina 14.20; transmisja – Polsat Sport 2)
- 2025-08-22: USA – Słowenia (piątek, godzina 14.20; transmisja – Polsat Sport 3)
- 2025-08-22: Tajlandia – Egipt (piątek, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport Fight, Polsat Sport Premium 6)
- 2025-08-22: Włochy – Słowacja (piątek, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 1)
- 2025-08-23: Dominikana – Kolumbia (sobota, godzina 10.50; transmisja – Polsat Sport Premium 1)
- 2025-08-23: Kanada – Bułgaria (sobota, godzina 10.50; transmisja – Polsat Sport Fight)
- 2025-08-23: Japonia – Kamerun (sobota, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 2)
- 2025-08-23: Niemcy – Kenia (sobota, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 1)
- 2025-08-23: Chiny – Meksyk (sobota, godzina 14.20; transmisja – Polsat Sport Premium 5)
- 2025-08-23: Turcja – Hiszpania (sobota, godzina 14.20; transmisja – Polsat Sport 2)
- 2025-08-23: Polska – Wietnam (sobota, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat)
- 2025-08-23: Serbia – Ukraina (sobota, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport Premium 6)
- 2025-08-24: Czechy – Słowenia (niedziela, godzina 10.50; transmisja – Polsat Sport Premium 1)
- 2025-08-24: Portoryko – Grecja (niedziela, godzina 10.50; transmisja – Polsat Sport Fight)
- 2025-08-24: Holandia – Egipt (niedziela, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 2)
- 2025-08-24: Włochy – Kuba (niedziela, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 1)
- 2025-08-24: Brazylia – Francja (niedziela, godzina 14.20; transmisja – Polsat Sport 2)
- 2025-08-24: USA – Argentyna (niedziela, godzina 14.20; transmisja – Polsat Sport Premium 6)
- 2025-08-24: Belgia – Słowacja (niedziela, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 1)
- 2025-08-24: Tajlandia – Szwecja (niedziela, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport Premium 2)
- 2025-08-25: Dominikana – Meksyk (poniedziałek, godzina 10.50; transmisja – Polsat Sport 2)
- 2025-08-25: Kanada – Hiszpania (poniedziałek, godzina 10.50; transmisja – Polsat Sport Fight)
- 2025-08-25: Japonia – Ukraina (poniedziałek, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 3)
- 2025-08-25: Niemcy – Wietnam (poniedziałek, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 1)
- 2025-08-25: Chiny – Kolumbia (poniedziałek, godzina 14.20; transmisja – Polsat Sport 3)
- 2025-08-25: Turcja – Bułgaria (poniedziałek, godzina 14.20; transmisja – Polsat Sport 2)
- 2025-08-25: Polska – Kenia (poniedziałek, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat)
- 2025-08-25: Serbia – Kamerun (poniedziałek, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport Fight)
- 2025-08-26: Argentyna – Słowenia (wtorek, godzina 10.50; transmisja – Polsat Sport Fight)
- 2025-08-26: Francja – Grecja (wtorek, godzina 10.50; transmisja – Polsat Sport 2)
- 2025-08-26: Szwecja – Egipt (wtorek, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 3)
- 2025-08-26: Włochy – Belgia (wtorek, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 1)
- 2025-08-26: Brazylia – Portoryko (wtorek, godzina 14.20; transmisja – Polsat Sport 3)
- 2025-08-26: USA – Czechy (wtorek, godzina 14.20; transmisja – Polsat Sport 2)
- 2025-08-26: Kuba – Słowacja (wtorek, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport Fight)
- 2025-08-26: Tajlandia – Holandia (wtorek, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 1)
- 2025-08-27: Kolumbia – Meksyk (środa, godzina 10.50; transmisja – Polsat Sport Fight)
- 2025-08-27: Turcja – Kanada (środa, godzina 10.50; transmisja – Polsat Sport 3)
- 2025-08-27: Japonia – Serbia (środa, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 1)
- 2025-08-27: Kenia – Wietnam (środa, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 2)
- 2025-08-27: Bułgaria – Hiszpania (środa, godzina 14.20; transmisja – Polsat Sport 3)
- 2025-08-27: Chiny – Dominikana (środa, godzina 14.20; transmisja – Polsat Sport 2)
- 2025-08-27: Polska – Niemcy (środa, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat)
- 2025-08-27: Ukraina – Kamerun (środa, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport Fight)
