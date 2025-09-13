rozwiń

Biało-czerwoni głównymi faworytami do złota

Polscy siatkarze to aktualni liderzy rankingu FIVB. Na początku sierpnia wygrali Ligę Narodów, a rok temu zdobyli w Paryżu wicemistrzostwo olimpijskie. Nic więc dziwnego, że biało-czerwoni są wymieniani jako główni faworyci do końcowego triumfu na tegorocznych mistrzostwach świata.

W turnieju udział biorą 32. reprezentacje. Oprócz Polaków głównymi faworytami do złota są broniący tytułu Włosi oraz oraz dwukrotni mistrzowie olimpijscy - Francuzi.

Tyle polscy siatkarze zarobili za wygranie Ligi Narodów. Szału nie ma

Z jedną z tych ekip polscy siatkarze mogą zagrać w półfinale. Dopiero w finale natomiast mogą trafić na Brazylijczyków, którzy również są typowani do zajęcia miejsca na podium. Nasi siatkarze z poprzedniego championatu wrócili ze srebrnymi medalami.

Skład reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ 2025

Do tegorocznego turnieju biało-czerwoni przystąpią w mocno przebudowanym składzie. Po zajęciu drugiego miejsca na olimpiadzie w Paryżu przerwę od występów w narodowych barwach zrobiło sobie pięciu siatkarzy: rozgrywający Marcin Janusz i Grzegorz Łomacz, atakujący Łukasz Kaczmarek, środkowy Mateusz Bieniek i libero Paweł Zatorski.

Grbic na Filipiny zabrał czterech absolutnych debiutantów: atakujący Kewin Sasak, środkowy Jakub Nowak i libero Maksymilian Granieczny. Dla rozgrywających Marcina Komendy i Jana Firleja oraz środkowego Szymona Jakubiszaka udział w MŚ 2025 będzie pierwszym występem na imprezie tak wysokiej rangi.

  • Skład reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ
  • rozgrywający: Jan Firlej, Marcin Komenda
  • przyjmujący: Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk
  • środkowi: Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak
  • atakujący: Bartosz Kurek, Kewin Sasak
  • libero: Maksymilian Granieczny, Jakub Popiwczak
Grupowi rywale polskich siatkarzy na MŚ 2025

Polscy siatkarze trafili do grupy B. Pierwsza faza mistrzostw świata wydaje się "spacerkiem". Biało-czerwoni, którzy są liderami światowego rankingu zmierzą się w niej z dużo niżej notowanymi rywalami. Teoretycznie awans do kolejnej rundy turnieju wydaje się formalnością.

Nasi panowie zmagania na Filipinach zaczną od pojedynku z Rumunią, która w notowaniu FIVB zajmuje 22. pozycję. Kolejnym przeciwnikiem będzie 20. Katar, a ostatnim 19. Holandia. Strata choćby seta w tych meczach będzie sporą niespodzianką.

Zobacz, kiedy grają polscy siatkarze. Terminarz grupy B

Polscy siatkarze swój pierwszy mecz na mistrzostwach świata rozegrają w sobotę. Turniej zainaugurują pojedynkiem z Rumunią. Dwa dni później zagrają z Katarem, a grupowe zmagania zakończą 17 września spotkaniem z Holandią.

Do fazy pucharowej awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z ośmiu grup. Polska grupa spotka się z gr. G, w której rywalizują Japonia, Kanada, Turcja i Libia. Mecze 1/8 finału zaplanowano w dniach 20-23 września. Ćwierćfinały rozegrane zostaną 24-25 września. Półfinały odbędą się 27 września, natomiast mecze o medale dzień później.

  • Terminarz grupy B
  • sobota, 13 września
  • Holandia - Katar (12.00)
  • Polska - Rumunia (15.30)
  • poniedziałek, 15 września
  • Holandia - Rumunia (12.00)
  • Polska - Katar (15.30)
  • środa, 17 września
  • Katar - Rumunia (4.30)
  • Polska - Holandia (12.00)

Gdzie oglądać mecze polskich siatkarzy na MŚ 2025? Zobacz plan transmisji TV na żywo

Transmisje telewizyjne z MŚ siatkarzy będą dostępne na kanałach Polsatu Sport. Mecze z udziałem biało-czerwonych będzie również można zobaczyć na żywo na antenie Polsatu.

Spotkania mistrzostw świata siatkarzy 2025 dostępne będą także w internecie. Transmisję będzie można śledzić na stronie i w aplikacji Polsat Box Go.

Terminarz MŚ 2025 w siatkówce mężczyzn

Na tegorocznych mistrzostwach świata siatkarzy łącznie odbędą się 64 spotkania. W drodze do triumfu trzeba będzie rozegrać siedem meczów. Mistrza świata poznamy w niedzielę 28 września.

  • Terminarz MŚ 2025 w siatkówce mężczyzn
  • 12 września
  • Grupa A: Filipiny – Tunezja (13:00)
  • 13 września
  • D: USA – Kolumbia (4:00)
  • G: Kanada – Libia (4:30)
  • D: Kuba – Portugalia (7:30)
  • G: Japonia – Turcja (8:00)
  • E: Niemcy – Bułgaria (11:30)
  • B: Holandia – Katar (12:00)
  • E: Słowenia – Chile (15:00)
  • B: Polska – Rumunia (15:30)
  • 14 września
  • C: Argentyna – Finlandia (4:30)
  • A: Iran – Egipt (7:30)
  • F: Ukraina – Belgia (8:00)
  • H: Serbia – Czechy (11:30)
  • C: Francja – Korea Płd. (12:00)
  • H: Brazylia – Chiny (15:00)
  • F: Włochy – Algieria (15:30)
  • 15 września
  • D: Kuba – Kolumbia (4:00)
  • G: Turcja – Libia (4:30)
  • E: Niemcy – Chile (7:30)
  • G: Japonia – Kanada (8:00)
  • E: Słowenia – Bułgaria (11:30)
  • B: Holandia – Rumunia (12:00)
  • D: USA – Portugalia (15:00)
  • B: Polska – Katar (15:30)
  • 16 września
  • H: Brazylia – Czechy (4:00)
  • C: Argentyna – Korea Płd. (4:30)
  • A: Iran – Tunezja (7:30)
  • F: Ukraina – Algieria (8:00)
  • A: Filipiny – Egipt (11:30)
  • C: Francja – Finlandia (12:00)
  • H: Serbia – Chiny (15:00)
  • F: Włochy – Belgia (15:30)
  • 17 września
  • D: Portugalia – Kolumbia (4:00)
  • B: Katar – Rumunia (4:30)
  • E: Bułgaria – Chile (7:30)
  • G: Kanada – Turcja (8:00)
  • D: USA – Kuba (11:30)
  • B: Polska – Holandia (12:00)
  • E: Słowenia – Niemcy (15:00)
  • G: Japonia – Libia (15:30)
  • 18 września
  • H: Brazylia – Serbia (4:00)
  • C: Finlandia – Korea Płd. (4:30)
  • A: Egipt – Tunezja (7:30)
  • F: Belgia – Algieria (8:00)
  • A: Filipiny – Iran (11:30)
  • C: Francja – Argentyna (12:00)
  • H: Czechy – Chiny (15:00)
  • F: Włochy – Ukraina (15:30)
  • 20 września
  • 1/8 finału: B1 – G2
  • 1/8 finału: G1 – B2
  • 21 września
  • 1/8 finału: C1 – F2
  • 1/8 finału: F1 – C2
  • 22 września
  • 1/8 finału: D1 – E2
  • 1/8 finału: E1 – D2
  • 23 września
  • 1/8 finału: A1 – H2
  • 1/8 finału: H1 – A2
  • 24 września
  • 1/4 finału: B1/G2 – G1/B2
  • 1/4 finału: C1/F2 – F1/C2
  • 25 września
  • 1/4 finału: A1/H2 – H1/A2
  • 1/4 finału: E1/D2 – D1/E2
  • 27 września
  • mecze 1/2 finału
  • 28 września
  • mecz o 3. miejsce i FINAŁ