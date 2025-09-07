Piękne i niepokonane. Włoskie siatkarki mistrzyniami świata [FOTO]
dzisiaj, 80 minut temu
Włoskie siatkarki są nie tylko piękne, ale też zabójczo skuteczne. Reprezentacja Italii na mistrzostwach świata w Tajlandii nie przegrała żadnego meczu. Niepokonane Włoszki w finale turnieju wygrały z po emocjonującym meczu wygrały z Turcją 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8). Brązowy medal zdobyła Brazylia, która w pojedynku o trzecie miejsce zwyciężyła Japonię.
1/14 Włoszki, które w 2024 roku wywalczyły mistrzostwo olimpijskie w Paryżu, nie przegrały 36 ostatnich meczów
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama