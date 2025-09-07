Warszawa
Reklama

Piękne i niepokonane. Włoskie siatkarki mistrzyniami świata [FOTO]

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 80 minut temu
Włoskie siatkarki są nie tylko piękne, ale też zabójczo skuteczne. Reprezentacja Italii na mistrzostwach świata w Tajlandii nie przegrała żadnego meczu. Niepokonane Włoszki w finale turnieju wygrały z po emocjonującym meczu wygrały z Turcją 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8). Brązowy medal zdobyła Brazylia, która w pojedynku o trzecie miejsce zwyciężyła Japonię.

1/14 Włoszki, które w 2024 roku wywalczyły mistrzostwo olimpijskie w Paryżu, nie przegrały 36 ostatnich meczów

Włoszki, które w 2024 roku wywalczyły mistrzostwo olimpijskie w Paryżu, nie przegrały 36 ostatnich meczów

Powiązane

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję

Źródło dziennik.pl
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz
Popularne Zobacz również Najnowsze
149 zł zapłaci każdy kierowca. od 19 września wielka zmiana
149 zł zapłaci każdy kierowca. Od 19 września wielka zmiana
nowy suv na rynku. oto japońska rakieta dla dużej rodziny. cena?
Nowy SUV na rynku. Oto japońska rakieta dla dużej rodziny. Cena?
wielka wygrana w lotto. zwyciężczyni zgarnęła fortunę dzięki liczbom o
Wielka wygrana w Lotto. Zwyciężczyni zgarnęła fortunę dzięki liczbom obstawianym przez 30 lat
190 zł zapłaci każdy kierowca. obowiązkowa wizyta w urzędzie
190 zł zapłaci każdy kierowca. Obowiązkowa wizyta w urzędzie
nowy przywilej dla nauczycieli od 1 stycznia. to spory zastrzyk gotówki
Nowy przywilej dla nauczycieli od 1 stycznia. To spory zastrzyk gotówki
"zaczynają się problemy". złe wieści dla nauczycieli wszystkich specja
"Zaczynają się problemy". Złe wieści dla nauczycieli wszystkich specjalności
Reklama