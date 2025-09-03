Włoszki na mistrzostwach świata straciły tylko jednego seta

Ćwierćfinałowe rywalki Polek są zdecydowanymi faworytkami turnieju rozgrywanego w Tajlandii. Liderki światowego rankingu i mistrzynie olimpijskie z Paryża nie zaznały goryczy porażki na międzynarodowej arenie od 15 miesięcy. To najtrudniejsza przeszkoda na jaką mogły trafić biało-czerwone.

Włoskie siatkarki po raz ostatni przegrały mecz 1 czerwca 2024 roku z Brazylią 2:3 w Lidze Narodów. Od tamtej pory odniosły 34 zwycięstwa, wygrywając m.in. igrzyska olimpijskie w Paryżu i dwie edycje Ligi Narodów. Biało-czerwone nie przerwały tej wspaniałej passy.

Również w obecnych mistrzostwach świata spisują się znakomicie. Podopieczne trenera Julio Velasco ani na chwilę nie pozwoliły sobie na dekoncentrację, nawet w fazie grupowej, w której mierzyły się ze znacznie słabszymi rywalkami. Do tej pory w czterech meczach straciły tylko jednego seta - w grupie z Belgią. Dziś polskim siatkarkom nie dały szans. W żadnej z partii ich zwycięstwo nie było zagrożone.

Polskie siatkarki wracają bez medalu

Polskie siatkarki natomiast nie prezentowały w Tajlandii swojej najlepszej gry. W fazie grupowej miały problemy w spotkaniach z siatkarskimi "outsiderami" - Wietnamem i Kenią, z którymi przegrały po jednym secie. Były blisko porażki z niżej notowanymi Niemkami, chociaż finalnie pokonały je 3:2. Podobny scenariusz miał miejsce w 1/8 finału, gdy dopiero po tie-breaku wygrały z Belgią.

W pojedynku z faworyzowanymi Włoszkami trzeba było liczyć na cud, który jednak się nie wydarzył. Nasze panie gładko uległy rywalkom i z mistrzostwami świata pożegnały się w ćwierćfinale. Na medal wielkiej imprezy musimy więc poczekać.

Trzy lata temu polskie siatkarki też odpadły w ćwierćfinale

Nasze siatkarki mierzyły się z reprezentantkami Italii w półfinałach dwóch ostatnich edycji Ligi Narodów. W obu rywalki były zdecydowanie lepsze. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego nie były w stanie nawiązać z nimi wyrównanej walki. Dziś było podobnie.

W ostatniej edycji mistrzostw świata w 2022 roku polskie siatkarki zakończyły swój udział właśnie na ćwierćfinale, w którym przegrały z późniejszymi triumfatorkami Serbkami. Włoszki zajęły trzecie miejsce.