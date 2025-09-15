Polska - Katar, czyli starcie gigantów z "kelnerami"

Polacy z Rumunami wygrali 3:0, ale rywale w pierwszej partii byli blisko sprawienia niespodzianki. Nasi siatkarze wygrali na przewagi, a przeciwnicy mieli piłki setowe. Kolejne dwie odsłony rozgrywane były już pod dyktando biało-czerwonych, którzy udowodnili swoją wyższość.

Reklama

Natomiast Katar na inaugurację mistrzostw świata zmierzył się z Holandią i przegrał 1:3, ale już nawet jeden wygrany set przez siatkarzy z Półwyspu Arabskiego trzeba uznać za ich sukces. Reprezentacja Polski nigdy wcześniej w swojej historii nie grała z Katarem. Innego wyniku w tej konfrontacji niż gładkie zwycięstwo biało-czerwonych nie należy się spodziewać.

Trwa ładowanie wpisu

Siatkarska reprezentacja Kataru jest złożona z licznej grupy zawodników różnych narodowości. Do reprezentacji drogą naturalizacji dołączyli m.in. pochodzący z Serbii Nikola Vasic, Bułgar Borislav Georgiev czy Brazylijczyk Ribeiro Renan. Mimo mieszanki doświadczonych siatkarzy, celem drużyny na mistrzostwach świata jest nauka. Miejmy nadzieję, że Polacy udzielą rywalom srogiej lekcji.

Polacy kandydatami do złota na MŚ siatkarzy

W mistrzostwach świata udział biorą 32. reprezentacje. Oprócz Polaków głównymi faworytami do końcowego triumfu są broniący tytułu Włosi oraz oraz dwukrotni mistrzowie olimpijscy - Francuzi.

Z jedną z tych ekip polscy siatkarze mogą zagrać w półfinale. Dopiero w finale natomiast mogą trafić na Brazylijczyków, którzy również są typowani do zajęcia miejsca na podium. Nasi siatkarze z poprzedniego championatu wrócili ze srebrnymi medalami.

Skład reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ 2025

Do tegorocznego turnieju biało-czerwoni przystąpili w mocno przebudowanym składzie. Po zajęciu drugiego miejsca na olimpiadzie w Paryżu przerwę od występów w narodowych barwach zrobiło sobie pięciu siatkarzy: rozgrywający Marcin Janusz i Grzegorz Łomacz, atakujący Łukasz Kaczmarek, środkowy Mateusz Bieniek i libero Paweł Zatorski.

Grbic na Filipiny zabrał czterech absolutnych debiutantów: atakujący Kewin Sasak, środkowy Jakub Nowak i libero Maksymilian Granieczny. Dla rozgrywających Marcina Komendy i Jana Firleja oraz środkowego Szymona Jakubiszaka udział w MŚ 2025 będzie pierwszym występem na imprezie tak wysokiej rangi.

Skład reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ

rozgrywający: Jan Firlej, Marcin Komenda

Jan Firlej, Marcin Komenda przyjmujący: Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk

Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk środkowi: Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak

Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak atakujący: Bartosz Kurek, Kewin Sasak

Bartosz Kurek, Kewin Sasak libero: Maksymilian Granieczny, Jakub Popiwczak

Reklama

Grupowi rywale polskich siatkarzy na MŚ 2025

Polscy siatkarze trafili do grupy B. Pierwsza faza mistrzostw świata wydaje się "spacerkiem". Biało-czerwoni, którzy są liderami światowego rankingu zmierzą się w niej z dużo niżej notowanymi rywalami. Teoretycznie awans do kolejnej rundy turnieju wydaje się formalnością.

Nasi panowie zmagania na Filipinach zaczęli od zwycięstwa nad Rumunią, która w notowaniu FIVB zajmuje 22. pozycję. Kolejnym przeciwnikiem będzie 20. Katar, a ostatnim 19. Holandia. Strata choćby seta w tych meczach będzie sporą niespodzianką.

Zobacz, kiedy grają polscy siatkarze. Terminarz grupy B

Polscy siatkarze swój pierwszy mecz na mistrzostwach świata rozegrali w sobotę. Turniej zainaugurowali pojedynkiem z Rumunią. Dwa dni później zagrają z Katarem, a grupowe zmagania zakończą 17 września spotkaniem z Holandią.

Do fazy pucharowej awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z ośmiu grup. Polska grupa spotka się z gr. G, w której rywalizują Japonia, Kanada, Turcja i Libia. Mecze 1/8 finału zaplanowano w dniach 20-23 września. Ćwierćfinały rozegrane zostaną 24-25 września. Półfinały odbędą się 27 września, natomiast mecze o medale dzień później.

Terminarz grupy B

sobota, 13 września

Holandia - Katar (12.00)

Polska - Rumunia (15.30)

poniedziałek, 15 września

Holandia - Rumunia (12.00)

Polska - Katar (15.30)

środa, 17 września

Katar - Rumunia (4.30)

Polska - Holandia (12.00)

Gdzie oglądać mecze polskich siatkarzy na MŚ 2025? Zobacz plan transmisji TV na żywo

Transmisje telewizyjne z MŚ siatkarzy będą dostępne na kanałach Polsatu Sport. Mecze z udziałem biało-czerwonych będzie również można zobaczyć na żywo na antenie Polsatu.

Spotkania mistrzostw świata siatkarzy 2025 dostępne będą także w internecie. Transmisję będzie można śledzić na stronie i w aplikacji Polsat Box Go.

Terminarz MŚ 2025 w siatkówce mężczyzn

Na tegorocznych mistrzostwach świata siatkarzy łącznie odbędą się 64 spotkania. W drodze do triumfu trzeba będzie rozegrać siedem meczów. Mistrza świata poznamy w niedzielę 28 września.