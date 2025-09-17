Awans z pierwszego miejsca stawką meczu z Holandią

Obie reprezentacje mają na swoim koncie po dwa zwycięstwa i zapewniony awans do fazy pucharowej mistrzostw świata. Holendrzy aktualnie zajmują 19. miejsce w rankingu FIVB. Polscy siatkarze są liderem światowego notowania. Nietrudno więc wskazać faworyta.

Inny wynik niż zwycięstwo biało-czerwonych będzie wielką sensacją, ale dzisiejszy rywal na pewno jest o wiele większym wyzwaniem dla podopiecznych Nikoli Grbicia niż Rumunii i Katarczycy.

Skończyliśmy wakacje. Teraz zaczynamy grać na serio, bo po drugiej stronie staną zawodnicy o wyższej jakości. Mogą grać lepiej w siatkówkę, dlatego myślę, że dopiero zaczynamy turniej - powiedział przed meczem z Holandią trener polskich siatkarzy.

W 1/8 finału polscy siatkarze trafią na Kanadę lub Turcję

Polacy po dwóch grupowych meczach zapewnili sobie awans do 1/8 finału. W nim zmierza się z Kanadą lub Turcją.

W mistrzostwach świata udział biorą 32. reprezentacje. Oprócz Polaków głównymi faworytami do końcowego triumfu są broniący tytułu Włosi oraz oraz dwukrotni mistrzowie olimpijscy - Francuzi.

Z jedną z tych ekip polscy siatkarze mogą zagrać w półfinale. Dopiero w finale natomiast mogą trafić na Brazylijczyków, którzy również są typowani do zajęcia miejsca na podium. Nasi siatkarze z poprzedniego championatu wrócili ze srebrnymi medalami.

Skład reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ 2025

Do tegorocznego turnieju biało-czerwoni przystąpili w mocno przebudowanym składzie. Po zajęciu drugiego miejsca na olimpiadzie w Paryżu przerwę od występów w narodowych barwach zrobiło sobie pięciu siatkarzy: rozgrywający Marcin Janusz i Grzegorz Łomacz, atakujący Łukasz Kaczmarek, środkowy Mateusz Bieniek i libero Paweł Zatorski.

Grbic na Filipiny zabrał czterech absolutnych debiutantów: atakujący Kewin Sasak, środkowy Jakub Nowak i libero Maksymilian Granieczny. Dla rozgrywających Marcina Komendy i Jana Firleja oraz środkowego Szymona Jakubiszaka udział w MŚ 2025 będzie pierwszym występem na imprezie tak wysokiej rangi.

Skład reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ

rozgrywający: Jan Firlej, Marcin Komenda

Jan Firlej, Marcin Komenda przyjmujący: Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk

Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk środkowi: Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak

Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak atakujący: Bartosz Kurek, Kewin Sasak

Bartosz Kurek, Kewin Sasak libero: Maksymilian Granieczny, Jakub Popiwczak

Zobacz, kiedy grają polscy siatkarze. Terminarz grupy B

Polscy siatkarze swój pierwszy mecz na mistrzostwach świata rozegrali w sobotę. Turniej zainaugurowali pojedynkiem z Rumunią. Dwa dni później zmierzyli się z Katarem, a grupowe zmagania zakończą 17 września spotkaniem z Holandią.

Do fazy pucharowej awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z ośmiu grup. Polska grupa spotka się z gr. G, w której rywalizują Japonia, Kanada, Turcja i Libia. Mecze 1/8 finału zaplanowano w dniach 20-23 września. Ćwierćfinały rozegrane zostaną 24-25 września. Półfinały odbędą się 27 września, natomiast mecze o medale dzień później.

Terminarz grupy B

środa, 17 września

Katar - Rumunia (4.30)

Polska - Holandia (12.00)

Gdzie oglądać mecze polskich siatkarzy na MŚ 2025? Zobacz plan transmisji TV na żywo

Transmisje telewizyjne z MŚ siatkarzy będą dostępne na kanałach Polsatu Sport. Mecze z udziałem biało-czerwonych będzie również można zobaczyć na żywo na antenie Polsatu.

Spotkania mistrzostw świata siatkarzy 2025 dostępne będą także w internecie. Transmisję będzie można śledzić na stronie i w aplikacji Polsat Box Go.

Terminarz MŚ 2025 w siatkówce mężczyzn

Na tegorocznych mistrzostwach świata siatkarzy łącznie odbędą się 64 spotkania. W drodze do triumfu trzeba będzie rozegrać siedem meczów. Mistrza świata poznamy w niedzielę 28 września.