Raw Air dla skoków jest tym, czym cykl Tour de Ski dla biegów narciarskich. W założeniu ma być intensywnie, wyczerpująco i z cennymi nagrodami. Zwycięstwo w Raw Air, w przeciwieństwie do TdS, nie daje bonifikaty w klasyfikacji generalnej PŚ, ale finansowa korzyść jest nie do pogardzenia. Triumfator otrzymuje bowiem aż 60 tysięcy euro.

Do klasyfikacji liczy się 16 skoków. Po dwa w każdym konkursie, nawet drużynowym, oraz cztery z kwalifikacji, które nazywane są prologami. Zawodnicy kolejno odwiedzą: Oslo, Lillehammer, Trondheim, a zakończą na mamucie w Vikersund, na którym Austriak Stefan Kraft ustanowił w 2017 roku rekord świata w długości skoku - 253,5 m.

To czwarta edycja Raw Air. Pierwszą wygrał Kraft, przed Kamilem Stochem i Niemcem Andreasem Wellingerem, drugą Stoch przed Norwegami - Robertem Johanssonem i Andreasem Stjernenem, a rok temu najlepszy był Japończyk Ryoyu Kobayashi. Kolejne miejsca zajęli Kraft i Johansson.

Do Norwegii trener Michal Dolezal zabiera Stocha, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Jakuba Wolnego, Macieja Kota i Aleksandra Zniszczoła. Siódmym miał być Klemens Murańka, ale z rywalizacji wykluczyła go kontuzja nadgarstka. Młody skoczek poślizgnął się w środę wieczorem przed swoim domem i tak niefortunnie upadł, że doznał urazy, który najprawdopodobniej eliminuje go z dalszego skakania w tym sezonie.

Skład na konkurs drużynowy czeski szkoleniowiec zapewne ogłosi po piątkowych kwalifikacjach. Prawdopodobnie, tak jak w czterech wcześniejszych "drużynówkach" w tym sezonie, znajdą się w nim: Stoch, Kubacki, Żyła i Wolny.

W walce o Kryształową Kulę liczą się już tylko dwaj zawodnicy. W klasyfikacji generalnej prowadzi Kraft, który ma 118 punktów przewagi nad Niemcem Karlem Geigerem. Trzeci Kubacki traci do lidera aż 482 pkt.

Dla biało-czerwonych wyjątkowo ważne będą skoki na mamucie w Vikersund. W klasyfikacji lotów trzecie miejsce zajmuje bowiem Żyła, który od prowadzącego Krafta ma tylko o 31 punktów mniej. Żadnemu Polakowi nie udało się jeszcze zdobyć małej Kryształowej Kuli w tej specjalności.

Choć skandynawskie tournee kończy sezon 2019/20 Pucharu Świata, to skoczkowie nie będą mieli długiego odpoczynku. 19 marca w Planicy mają rozpocząć się mistrzostwa świata w lotach, chyba że planowaną imprezę storpeduje epidemia koronawirusa.

Program Raw Air:

Oslo

piątek, 6 marca

17.00 - oficjalny trening

19.30 - kwalifikacje

sobota, 7 marca

14.00 - seria próbna

15.15 - pierwsza seria konkursu drużynowego

niedziela, 8 marca

13.15 - seria próbna

14.30 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

Lillehammer

poniedziałek, 9 marca

15.45 - oficjalny trening

17.30 - kwalifikacje

wtorek, 10 marca

16.00 - seria próbna

17.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

Trondheim

środa, 11 marca

15.30 - oficjalny trening

17.30 - kwalifikacje

czwartek, 12 marca

16.00 - seria próbna

17.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

Vikersund

piątek, 13 marca

15.30 - oficjalny trening

18.00 - kwalifikacje

sobota, 14 marca

15.30 - seria próbna

16.30 - pierwsza seria konkursu drużynowego

niedziela, 15 marca

15.30 - seria próbna

16.30 - pierwsza seria konkursu indywidualnego