23-letni Jaśkiewicz jest wychowankiem Podhala Nowy Targ, ale ostatni sezon spędził w GKS Katowice. W 49 meczach zdobył dwie bramki i zaliczył 10 asyst.

Reklama

Oskar z sezonu na sezon czyni stałe postępy, w ostatnim czasie w barwach reprezentacji Polski rozegrał znakomity turniej kwalifikacji olimpijskich i przejście do silnej ligi białoruskiej jest kolejnym, ważnym etapem jego kariery – napisał na profilu społecznościowym menedżer zawodnika Krzysztof Zapała, były znakomity hokeista.

Nioman to siedmiokrotny mistrz Białorusi. W minionym sezonie awansował do półfinału, przegrywając rywalizację play off 3-4 z Szachciorem Soligorsk.

Drużyna z Grodna zajęła także trzecie miejsce w Pucharze Kontynentalnym.

Dzięki "dzikiej karcie" ma wystartować w Lidze Mistrzów.