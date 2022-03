Indywidualnie biało-czerwoni nie zachwycili i w walce o podium ostatecznie się nie liczyli. Najlepszym z nich niespodziewanie okazał się Jakub Wolny, który zajął 11. miejsce. Piotr Żyła był 15., a Kamil Stoch 22. Skład uzupełnia Dawid Kubacki, który w konkursach indywidualnych nie startował.

Złoty medal wywalczył Marius Lindvik i to on będzie liderem broniącej tytułu ekipy Norwegii. Na uwagę zasługuje jednak wyczyn Słoweńców. Po srebrny medal sięgnął Timi Zajc, a pozostali jego koledzy zajęli miejsca od czwartego do szóstego.

Do tej pory złote medale MŚ w lotach w zawodach drużynowych zdobywały tylko dwa kraje. Pięć mają w dorobku Norwegowie, a trzy Austriacy.

Początek niedzielnej rywalizacji o godzinie 16.30.