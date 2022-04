Po raz pierwszy hokeiści Lightning okazali się najlepsi w NHL w 2004 roku, ale w kolejnym sezonie był w lidze lokaut i do zwyczajowej wizyty w Białym Domu nie doszło. Gdy sięgali po Puchar Stanleya w 2020 roku w najlepsze rozwijała się pandemia. Musieli obronić tytuł, by ich spotkanie z prezydentem stało się możliwe.

Prezydent Joe Biden pochwalił wysiłki zespołu podczas pandemii i zauważył, że Pierwsza Dama Jill Biden wzięła udział w szczepieniu na arenie drużyny w zeszłym roku.

Nie mówię, że to Pierwsza Dama będąc na waszej arenie podczas play-off sprawiła, że wygraliście. Chciałem tylko zauważyć, że był to również sezon wyborczy. Tam gdzie się pojawia, ludzie wygrywają. To daje do myślenia - zażartował Biden, nawiązując do swojego zwycięstwa z Donaldem Trumpem w wyborach prezydenckich.

Mieliśmy dużo czasu na przygotowanie się do tej wizyty. Nie byliśmy pewni, czy do niej dojdzie, ale warto było czekać - powiedział kapitan zespołu Steven Stamkos.