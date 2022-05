Ekipa Lightning rozpoczęła tegoroczny play-off od wysokiej porażki 0:5, ale w drugim meczu z Maple Leafs spisała się znacznie lepiej.

Spory udział w zwycięstwie "Błyskwic" 5:3 miał Victor Hedman - 31-letni Szwed strzelił gola i zaliczył trzy asysty. Taki czteropunktowy dorobek uzyskał po raz pierwszy w fazie play-off w NHL. Z dobrej strony pokazał się też Nikita Kuczerow - zaliczył jedno trafienie i dwie asysty.

Spotkanie było wyrównane, obie ekipy oddały po 34 strzały.

Już 2-0 w swojej serii prowadzą hokeiści Carolina Hurricanes, którzy tym razem pokonali w Konferencji Wschodniej Boston Bruins 5:2.

Największy udział w zwycięstwie gospodarzy mieli zawodnicy z Europy - Fin Sebastian Aho oraz Szwajcar Nino Niederreiter, którzy zdobyli po dwie bramki.

To był szybki, bardzo intensywny, fizyczny mecz. Wiele się w nim wydarzyło. Jako zawodnik uwielbiasz grać w takich spotkaniach - powiedział Aho.

Dla "Niedźwiadków" dwa trafienia zaliczył Kanadyjczyk Patrice Bergeron.

W pierwszej tercji z powodu kontuzji zawody zakończył fiński bramkarz Hurricanes Antti Raanta, po starciu z Czechem Davidem Pastrnakiem.

W środowych meczach w Konferencji Zachodniej nie było emocji. Hokeiści Minnesota Wild pokonali St. Louis Blues 6:2, a Edmonton Oilers wygrali z Los Angeles Kings aż 6:0. W obu tych parach stan rywalizacji jest remisowy 1-1.

Wyniki środowych meczów pierwszej rundy play-off hokejowej ligi NHL:



Konferencja Wschodnia



Carolina Hurricanes - Boston Bruins 5:2

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 2-0 dla Hurricanes)



Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning 3:5

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 1-1)



Konferencja Zachodnia



Minnesota Wild - St. Louis Blues 6:2

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 1-1)



Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 6:0

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 1-1)