Avalanche objęli prowadzenie w szóstej minucie za sprawą Nathana MacKinnona. W 16. wyrównał Rosjanin Jakow Trenin.

Później zdecydowaną przewagę miały "Lawiny", ale gości w grze utrzymywał bramkarz Connor Ingram. 25-latek zatrzymał aż 49 strzałów, a ponownie skapitulował po uderzeniu Makara w dogrywce.

Myślę, że strzał Makara był jedynym w całym meczu, którego nie widziałem. Krążek spostrzegłem, jak już było za późno - przyznał Ingram.

Bramkarz Avalanche Darcy Kuemper udanie interweniował 25 razy.

Remisy 1-1 są natomiast w trzech pozostałych parach, które także rywalizowały minionej nocy.

Najlepsza drużyna sezonu zasadniczego Florida Panthers otrząsnęła się po inauguracyjnej porażce z Washington Capitals 2:4 i tym razem wygrała gładko u siebie 5:1. W Nowym Jorku miejscowi Rangers pokonali Pittsburgh Penguins 5:2, a hokeiści Dallas Stars wygrali na wyjeździe z Calgary Flames 2:0.

Kolejne mecze w tych parach odbędą się w sobotę, ale teraz rywalizacja przeniesie się do: Nashville, Waszyngtonu, Pittsburgha oraz Dallas.

Wyniki czwartkowych meczów pierwszej rundy play-off hokejowej ligi NHL:



Konferencja Wschodnia



Florida Panthers - Washington Capitals 5:1

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 1-1)



New York Rangers - Pittsburgh Penguins 5:2

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 1-1)



Konferencja Zachodnia



Colorado Avalanche - Nashville Predators 2:1 (po dogr.)

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 2-0 dla Avalanche)



Calgary Flames - Dallas Stars 0:2

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 1-1)