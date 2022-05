Drużyna z Toronto już na początku drugiej tercji prowadziła 3:0. Co prawda obrońcy trofeum zdołali w ostatniej części gry strzelić kontaktowego gola, ale później dwa trafienia Ilji Michiejewa do pustej bramki przesądziły o zwycięstwie zespołu Maple Leafs 5:2. Jack Campbell, broniąc 32 strzały rywali, walnie przyczynił się do wygranej. Jego vis-a-vis Andriej Wasilewski również mógł pochwalić się dobrymi statystykami, ale w jego przypadku 31 zastopowanych uderzeń krążkiem nie przełożyło się na sukces kolegów.

W innym spotkaniu Konferencji Wschodniej Boston Bruins, wygrywając u siebie z Carolina Hurricanes 4:2, zanotowali pierwsze zwycięstwo w serii i w rywalizacji play-off przegrywają tylko 1-2. Co prawda goście po strzale Vincenta Trochecka otworzyli wynik spotkania, ale później cztery kolejne bramki zdobywali hokeiści Bruins. Obaj bramkarze zaliczyli debiut w fazie play-off o Puchar Stanleya. Jeremy Swayman z Bostonu obronił 25 strzałów, a Piotr Koczetkow z Caroliny był gorszy tylko o jedną skuteczną interwencję.

Grad goli obejrzało w Los Angeles 18 230 widzów. Miejscowi Kings sromotnie przegrali 2:8 i w play-off notują stan 1-2 z Edmonton Oilers. W ekipie gości wyróżniał się Evander Kane, który zdobył swój pierwszy hat-trick w karierze w meczach play-off. Z kolei jego kolega z drużyny, bramkarz Mike Smith, nie dał się pokonać aż 44 razy, z czego 19 strzałów obronił w pierwszej tercji.

W innej parze rywalizującej w Konferencji Zachodniej gracze Minnesoty Wild wykorzystali nękaną kontuzjami drużynę St. Louis Blues, wygrywając 5:1. Dzięki temu Wild w tej fazie rywalizacji przegrywają tylko 1-2. Kanadyjski bramkarz Minnesoty 37-letni Marc-Andre Fleury popisał się 29 udanymi interwencjami. W ten sposób wydatnie przyczynił się do 92. zwycięstwa play-off w karierze. Dzięki temu w statystykach NHL zrównał się ze swoim rodakiem Grantem Fuhrem, który zajmuje 3. miejsce.

